Четыре человека пострадали у здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже

Стоп-кадр из видео La Vanguardia / youtube.com 7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Там были убиты 12 человек, в том числе восемь журналистов и художников

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У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены два человека, которые находятся в критическом состоянии. Об этом сообщила "Русская служба BBC".

Премьер-министр Франции Жан Кастекс ранее сообщил о четырех пострадавших, однако впоследствии эта информация была уточнена. Сообщается, что пострадавшие получили ножевые ранения. На месте было найдено орудие преступления, передает агентство Reuter со ссылкой на два источника в полиции. Один из них назвал орудие "мачете", другой - мясницким ножом. Здание редакции оцеплено полицией, репортеры агентства Ассошиэйтед пресс на месте событий сообщили, что большое число полицейских наводнили район на востоке города недалеко от станции метро Ришар-Ленуар.

Радиостанция France Info также сообщила о том, что недалеко от места происшествия была обнаружена подозрительная коробка, однако в префектуре полиции позже заявили, что ничего опасного в ней не содержалось.

По сообщению телеканала BFMTV, с места происшествия скрылись два человека, однако впоследствии сообщалось, что нападавший был один. Недалеко от площади Бастилии задержан мужчина "со следами крови", однако его приметы не соответствуют приметам напавшего со слов свидетелей. Еще один подозреваемый был арестован в районе метро Ришар-Ленуар. Прокуратура Парижа объявила о начале расследования по факту попытки теракта и создания террористического сообщества.

Также известно, что двое из числа раненых работают в информационном агентстве First Lines. "Двое наших сотрудников ранены, мужчина и женщина", - подтвердила в эфире France 2 журналистка Элиза Люсе. На место происшествия прибыли премьер-министр Жан Кастекс и министр внутренних дел Джеральд Дарманин.

???????? Une attaque à l'arme blanche a eu lieu près des anciens locaux de Charlie Hebdo. 4 personnes ont été blessées dont deux en urgence absolue. Un colis suspect a également été retrouvé. Les 2 auteurs présumés sont en fuite (Vidéo @Sfaxi_Sami) #Paris pic.twitter.com/KbqqAIqApb— Alexandre (@alex_le_bars) September 25, 2020

Напомним, 7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Там были убиты 12 человек, в том числе восемь журналистов и художников. Братьев нашли и убили 9 января. В тот же день был убит их сообщник Амеди Кулибали, который 7 января захватил заложников в кошерном магазине в Париже.

Как напоминает DW, вскоре после теракта редактор Charlie Hebdo Лоран Суриссо, более известный как Рисс, объявил, что больше не будет рисовать карикатуры на пророка. добавил, что карикатуру, после которой редакция подверглась нападению, журнал опубликовал, чтобы защитить принцип свободы слова и самовыражения, подразумевающий, что человек может рисовать все, что хочет.

Спустя несколько недель после атаки на Charlie Hebdo тираж журнала взлетел почти вдвое - с 260 тыс до более 400 тыс экземпляров. Но в течение нескольких лет он снова сократился до 35 тысяч. В самой Франции негативное отношение к Charlie Hebdo особенно явственно проявилось среди молодежи, живущей на окраинах больших городов. В министерство образования то и дело поступали сообщения об инцидентах во время памятных мероприятий, приуроченных к годовщинам теракта. Более 200 школьников отказались почтить память жертв атаки, а многие из учеников с пониманием отнеслись к мотивам убийц, открывших огонь по карикатуристам.

В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман. Повторная публикация была приурочена к суду над 14 подозреваемыми в нападении. Сотрудники редакции говорили, что после начала судебного разбирательства и повторной публикации карикатур получали многочисленные угрозы в свой адрес.После этого около 100 французских изданий подписали письмо в защиту свободы выражения мнения. Они обвинили государства других стран в давлении на французских журналистов, называя их "виновными" в публикации критических статей. "Словесное насилие постепенно перерастает в физическое", - сказано в обращении, опубликованном на сайте Charlie Hebdo.

Журналисты напомнили, что Декларация прав человека и гражданина 1789 года предписывает не мешать свободному выражению личного мнения даже по религиозным вопросам, если это не нарушает установленный законом общественный порядок. "Некоторые из нас являются верующими и, по понятным причинам, могут быть шокированы богохульством. Однако они безоговорочно поддерживают наш призыв. Потому что защищая свободу богохульства, мы защищаем не богохульство, а свободу", - говорится в письме.