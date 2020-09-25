Кнессет Израиля одобрил введение двухнедельного карантина, который начнет действовать с 14:00 субботы, 25 сентября

knesset.gov.il Ситуация с распространением коронавируса в Израиле в последнее время ухудшилась

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Кнессет Израиля одобрил введение двухнедельного карантина, который начнет действовать с 14:00 субботы, 25 сентября.

Как пишет The Jerusalem Post, называя эти меры "герметичным" карантином, ограничения будут действовать до 11 октября, но потом их могут продлить. Во время карантина приостановят работу почти всех предприятий, кроме жизненно важных. Будут закрыты также все непродовольственные магазины. Кроме того, без веской причины нельзя будет отходить от дома больше чем на один километр.

На молитвах и митингах смогут присутствовать максимум 20 человек - причем все участники не должны быть дальше километра от дома. Синагоги закроют, но во время поста Йом-Кипур их работу временно возобновят. Под запрет попадают все спортивные мероприятия. При этом аптеки и продовольственные магазины продолжат работу.

Ситуация с распространением коронавируса в Израиле в последнее время ухудшилась. Из-за этого, в частности, 16 сентября власти закрыли все школы на неопределенный срок.

По данным на 25 сентября, с начала пандемии в Израиле выявлено 214458 заразившихся. Причем за последние сутки установлен рекорд по приросту заболевших - 8126 новых случаев, сообщает NEWSru Israel. При этом в настоящий момент заражены 60786 человек (+3885). 1378 (+61) заболевших COVID-19 умерли. При этом летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) - 0,7%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (6413), Бней Брак (3450), Ашдод (2470), Тель-Авив-Яффо (1894), Нетания (1596), Петах-Тиква (1553), Беэр-Шева (1489), Модиин Илит (1472), Холон (1320), Хайфа (1301), Ришон ле-Цион (1257), Ашкелон (1049), Эльад (1036).

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Израиле выявили 214,5 тысяч инфицированных. Из них 1378 человек умерли.