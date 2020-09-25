Михаил Владимирович / Facebook Под Харьковом упал и загорелся военный Ан-26. 20 человек погибли

Михаил Владимирович / Facebook

Военный транспортник Ан-26 разбился в Харьковской области возле города Чугуев, сообщил ТАСС. Факт катастрофы подтвердили в командовании Воздушных сил Украины.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку", - говорится в сообщении. По данным командования, помимо экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

В МВД Украины уточнили, что на борту самолета находились 23 человека, 20 погибли, двое тяжело ранены. "На борту самолета находилось 23 человека - пять членов экипажа и 18 курсантов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По некоторым данным, курсанты Харьковского университета воздушных сил выполняли на самолете учебный полет. Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что некоторым удалось выжить.

Позднее в пятницу замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в авиакатастрофе, по состоянию на 22:00 пятницы, погибли 22 человека. Всего на борту было 28 человек. Двое выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу, написал он на своей странице в фейсбуке.

"Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и ищут других погибших и раненых", - информирует Геращенко.

Двое пострадавших в результате крушения Ан-26 госпитализированы с тяжелыми ожогами, уточнил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

"На данный момент мы забрали с места происшествия двух пострадавших. У обоих очень тяжелые обширные ожоги", - сказал Забашта агентству "Интерфакс-Украина".

В Офисе президента Украины сообщили, что будет создана государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. Глава государства Владимир Зеленский в субботу поедет в Харьковскую область в связи с катастрофой Ан-26.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - отметили в пресс-службе Офиса президента.