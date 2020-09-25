Пресс-служба Президента России Лидер КНДР извинился за убийство пограничниками госслужащего из Южной Кореи

Пресс-служба Президента России

Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убийство пограничниками госслужащего из Южной Кореи, о котором стало известно накануне. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием этот инцидент стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев", - приводит агентство текст послания Ким Чен Ына. Он также заверил Сеул, что КНДР примет меры для предотвращения повторения подобных "отвратительных инцидентов".

Как выяснилось, погибший был южнокорейским госслужащим - он работал в рыболовном контроле при министерстве морского и рыбного хозяйства. От берегов Южной Кореи он отплыл на служебном катере, чтобы провести инспекцию у берегов острова Ёнпхёндо, который находится в 12 км от Северной Кореи. В северокорейские воды мужчина зашел намеренно, чтобы незаконно пересечь границу и бежать в КНДР.

Из послания президентская администрация Республики Корея, которое цитирует РИА "Новости", следует, что 22 сентября военные получили сигнал от патруля рыболовного контроля о нарушении границы. Они увидели "заплывшего далеко" за разграничительную линию "неизвестного нарушителя".

"У полуострова Каннён в наших водах был обнаружен нарушитель границы на плавучем предмете, на расстоянии 80 метров от него патруль потребовал его назвать себя. Сначала он пару раз пробормотал что-то про Южную Корею, но потом перестал отвечать. Так как он не отзывался на приказы наших военных, они подплыли ближе и выстрелили в воздух два предупредительных, после чего неизвестный удивился, и создалась ситуация, похожая на его попытку сбежать. Наши военные по решению командира катера сделали 10 выстрелов в нарушителя границы, как велит регламент охраны морских границ, расстояние до него тогда было 40-50 метров", - говорится в сообщении КНДР.

После выстрелов со стороны южнокорейца не было слышно ни звуков, ни движений: северокорейские военные подплыли на расстояние 10 метров, но не обнаружили человека на плавучем предмете, на котором обнаружилось лишь "большое количество крови". "Наши военные решили, что нарушитель мертв и в соответствии с государственными чрезвычайными противоэпидемическими правилами забрали и сожгли тот предмет, на котором он приплыл", - сообщила северокорейская сторона, опровергая таким образом информацию о том, что они сожгли тело чиновника.

Глава южнокорейского МИДа Кан Гён Хва сообщила, что гибель чиновника не станет препятствием для сотрудничества Сеула и Пхеньяна, сообщает ТАСС. Как уточнил Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пограничники КНДР сожгли тело в соответствии с противоэпидемиологическими мерами, которые принял Пхеньян.