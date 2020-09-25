MichaelVi / DepositPhotos Россиянин, подозреваемый в подготовке кибератаки на Tesla, не признает вину

MichaelVi / DepositPhotos

27-летний россиянин Егор Крючков, обвиняемый в США в попытке организации кибератаки на компьютерную сеть компании Tesla, не признал свою вину в суде, передает агентство Associated Press.

"Я не виновен", - заявил Крючков во время слушаний в зале федерального окружного суда штата Невада. Судья Карла Болдуин постановила оставить Крючкова под стражей до суда, назначенного на 1 декабря. Вероятнее всего, эта дата будет перенесена, сообщает агентство.

По словам местного прокурора, Крючкову грозит тюремное заключение сроком на пять лет и штраф в размере 250 тысяч долларов. После завершения тюремного срока последует депортация.

Как отмечается, на заседании суда Крючков заявил судье, что ему сообщили, что в российском правительстве выразили озабоченность данным делом. Однако ни в материалах следствия, ни во время слушаний вопрос о какой-либо связи Крючкова с Кремлем никем не поднимался.

Согласно обвинительному заключению, в период примерно с 16 по 22 августа выпускник Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Политеха в Санкт-Петербурге, экономист по образованию Егор Крючков и его сообщники пытались завербовать сотрудника расположенной в Неваде компании, чтобы внедрить в ее сеть вредоносное ПО, извлечь данные и, угрожая их обнародованием, потребовать выкуп.

По данным Минюста, Крючков предложил этому человеку 1 миллион долларов наличными или биткоинами. Как выяснилось, подкупить он пытался давнего знакомого, 31-летнего уроженца Украины, переехавшего в США несколько лет назад. У компании, где тот работает, Крючков путем шантажа хотел потребовать 4 миллиона долларов.

Однако сотрудник сдал не своего работодателя, а Крючкова. Их дальнейшее общение проходило под контролем ФБР, которое вело прослушку и записывало встречи на видео. Россиянин в ходе торга о сумме вознаграждения признался, что сам не силен в технических вопросах, а в группу якобы входит IT-специалист, занимающий высокий пост в одном из госбанков России.

После того, как на него вышли сотрудники ФБР, россиянин уехал из Рино (Невада) в Лос-Анджелес (Калифорния) и попросил знакомого купить ему авиабилет, чтобы покинуть США. Но 22 августа он был арестован в Лос-Анджелесе.

Как рассказали агенты ФБР, Крючков постоянно заботился о конфиденциальности - просил удалять сообщения в WhatsApp, установил вербуемому знакомому на смартфон браузер Tor, проводил встречи в машине и не фотографировался во время поездки по Неваде. Позже он выдал сотруднику компании "чистый" телефон, купленный в Нью-Йорке за наличные деньги и предназначенный для общения с группой после того, как сам Крючков покинет США.

Спецагент ФБР Майкл Хьюз в своем ходатайстве об аресте россиянина заявил, что такое поведение свойственно либо сотрудникам иностранных разведок, либо членам серьезных криминальных групп.

В конце августа портал Teslarati сообщил, что целью россиянина была Gigafactory Nevada компании Tesla Илона Маска. Сам бизнесмен, комментируя это сообщение, выразил признательность и заявил, что это была "серьезная атака". Родственники и знакомые Крючкова заявили, что он не имеет отношения к ИТ-сфере и у него не было 1 млн долларов.