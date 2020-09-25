Гамбийская сумчатая крыса по имени Магава удостоена высшей награды Великобритании для животных за обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже.

Магаву наградили специальной медалью PDSA Gold Medal, которая считается аналогом Креста Георга, высшей гражданской награды Великобритании, "за верность долгу, который спасает жизни, по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже", сообщает благотворительная ветеринарная организация PDSA.

Обучением животного по нахождению мин занималась благотворительная организация APOPO в Танзании, которая тренирует крыс для поиска наземных мин с начала 1990-х годов. По оценкам военных специалистов, на сегодня в мире насчитывается минимум 80 миллионов установленных неразорвавшихся мин.

Как сообщается на сайте организации, самец Магава весит 1,2 килограмма, его рост составляет 70 сантиметров. И хотя он "намного больше, чем обычная домашняя крыса, он достаточно легкий, чтобы не приводить в действие наземные мины". Магава ищет мины уже семь лет. Он натренирован так, что игнорирует любой металлолом в земле и реагирует исключительно на противопехотные мины, распознавая используемые в них химические вещества. Обнаружив мину, крыса встает на задние лапки, подавая сигнал своему дрессировщику.

Магава способен обыскать территорию, сравнимую с теннисным кортом, всего за 30 минут, в то время как человеку с металлоискателем на это потребовалось бы до четырех дней.