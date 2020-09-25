LCI Задержанный в Париже молодой пакистанец признался в нападении на людей у бывшего здания редакции Charlie Hebdo

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Задержанный французской полицией молодой мужчина признался в совершении ранее в пятницу нападения на людей близ бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo, передает "Интерфакс" со ссылкой на французский новостной телеканал BFM TV.

По его информации, этот человек заявил, что ему 18 лет и он выходец из Пакистана. Стражи порядка теперь проверяют эту информацию, так как документов у задержанного не обнаружили.

Речь идет о главном подозреваемом по данному делу. Кроме того, полицейские задержали и его возможного сообщника - мужчину 1987 года рождения. В результате нападения ранения получили двое французских журналистов из информационного агентства Premieres Lignes. Они курили на улице, когда на них набросился человек с ножом.

Напомним, у здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже в первой половине дня в пятницу были ранены два человека, которые находятся в критическом состоянии.

Двое из числа раненых работают в информационном агентстве First Lines. "Двое наших сотрудников ранены, мужчина и женщина", - подтвердила в эфире France 2 журналистка Элиза Люсе. На место происшествия прибыли премьер-министр Жан Кастекс и министр внутренних дел Джеральд Дарманин.