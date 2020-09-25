Суд не примет решение по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ранее 2021 года

David G Silvers. Cancillería del Ecuador / Flickr Дело сейчас рассматривается в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли

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Суд не примет решение по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ранее 2021 года, сообщила в пятницу WikiLeaks со ссылкой на заявление судьи Ванессы Барайтсер. "Судья только что заявила, что решение не будет принято ранее 2021 года - после предстоящих выборов в США", - цитирует ТАСС сообщение организации в Twitter.

Дело сейчас рассматривается в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения. Начавшиеся 7 сентября слушания изначально были рассчитаны на четыре недели.

Перед судьей Барайтсер не стоит задача вынести вердикт по предъявленным Ассанжу обвинениям, однако ей предстоит постановить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции.

Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или в Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы. Соответственно, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения, если в экстрадиции ей будет отказано.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий.