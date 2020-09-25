США намерены ввести санкции против властей РФ, причастных к отравлению Навального Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предполагающий санкции против российских официальных лиц, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального
 
 
 
США намерены ввести санкции против властей РФ, причастных к отравлению Навального
Moscow-Live.ru / Крылов Антон
 
 
 
Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предполагающий санкции против российских официальных лиц, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального
Алексей Навальный / Facebook

Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предполагающий санкции против российских официальных лиц, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщается на сайте одного из авторов документа, сенатора-демократа Криса Куна, администрация президента США должна будет определить, были ли нарушены Кремлем законы о запрете химического и биологического оружия.

По итогам проверки американский президент Дональд Трамп должен будет представить конгрессу доклад о бывших и действующих правительственных чиновниках России, причастных к отравлению оппозиционного политика и сокрытию этого. Активы этих людей в США должны быть заморожены, им также запретят въезд в Соединенные Штаты, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, законопроект предполагает подготовку отчета о "личном благосостоянии президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения, накопленном с помощью коррупционных практик", говорится в сообщении сенаторов.

Евросоюз также намерен принять санкции в отношении России, так как считает случившееся с оппозиционером Алексеем Навальным покушением на убийство.

"Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пленарной сессии Европейского парламента. Он отметил, что уже установлено, что Навальный был отравлен боевым химическим веществом, и это подтверждено в лабораториях Франции и Швеции.

"Есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей", - заявил Боррель, отметив, что использование подобных веществ является нарушением международного права, и призвав Россию "в полном объеме сотрудничать с ОЗХО в проведении открытого расследования".

По словам глава внешнеполитической службы Евросоюза, инцидент с Навальным "будет иметь последствия для отношений с РФ". Боррель подчеркнул, что ЕС должен утвердить режим санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека, по аналогии с "актом Магнитского" в США. "То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США. Таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека", - заявил Боррель.