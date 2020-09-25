США намерены ввести санкции против властей РФ, причастных к отравлению Навального

Moscow-Live.ru / Крылов Антон Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предполагающий санкции против российских официальных лиц, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального

Алексей Навальный / Facebook

Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предполагающий санкции против российских официальных лиц, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщается на сайте одного из авторов документа, сенатора-демократа Криса Куна, администрация президента США должна будет определить, были ли нарушены Кремлем законы о запрете химического и биологического оружия.

По итогам проверки американский президент Дональд Трамп должен будет представить конгрессу доклад о бывших и действующих правительственных чиновниках России, причастных к отравлению оппозиционного политика и сокрытию этого. Активы этих людей в США должны быть заморожены, им также запретят въезд в Соединенные Штаты, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, законопроект предполагает подготовку отчета о "личном благосостоянии президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения, накопленном с помощью коррупционных практик", говорится в сообщении сенаторов.

Putin's government has a long and sordid history of using murder and attempted murder to silence Russian citizens at home and abroad who have called attention to the regime's corrupt and abusive practices.— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) September 24, 2020

Евросоюз также намерен принять санкции в отношении России, так как считает случившееся с оппозиционером Алексеем Навальным покушением на убийство.

"Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пленарной сессии Европейского парламента. Он отметил, что уже установлено, что Навальный был отравлен боевым химическим веществом, и это подтверждено в лабораториях Франции и Швеции.

"Есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей", - заявил Боррель, отметив, что использование подобных веществ является нарушением международного права, и призвав Россию "в полном объеме сотрудничать с ОЗХО в проведении открытого расследования".

По словам глава внешнеполитической службы Евросоюза, инцидент с Навальным "будет иметь последствия для отношений с РФ". Боррель подчеркнул, что ЕС должен утвердить режим санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека, по аналогии с "актом Магнитского" в США. "То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США. Таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека", - заявил Боррель.