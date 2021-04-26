ВСЕ ФОТО СБУ обнародовала секретные документы КГБ о трагедии на Чернобыльской АЭС

wikipedia.org Среди документов КГБ опубликованы в том числе самый первый доклад о взрыве от директора АЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, сведения об эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов

СБУ Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить так называемую зону отчуждения Чернобыльской АЭС и выступить на церемонии по случаю годовщины катастрофы

СБУ

Государственный архив Службы безопасности Украины (СБУ) обнародовал секретные документы по катастрофе на Чернобыльской АЭС, приурочив их к 35-й годовщине со дня трагедии 26 апреля 1986 года. Как пишет РБК-Украина, среди документов КГБ опубликованы в том числе самый первый доклад о взрыве от директора АЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, сведения об эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов.

Архивные дела свидетельствуют, что аварии на станции случались и раньше. Так, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Доклад КГБ об этом заканчивается фразой "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.

В 1983 году руководство в Москве, согласно документам, получило информацию, что Чернобыльская АЭС является одной из самых опасных атомных станций в Советском Союзе из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки".

"После аварии советская власть искала разные "теории заговора", но не признавала реальность. Уже 27 апреля был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу". А потом появляются документы, что "националисты" хотели получить образцы зараженной почвы с помощью "агентурной сети в Киеве", чтобы дискредитировать советское руководство в мире" - говорится в сообщении.

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Как отмечается в документах, рассекреченных СБУ, 8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

Кроме того, сообщается, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитались об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

Отметим, до сих пор так называемая зона отчуждения Чернобыльской АЭС радиусом в 30 километров считается небезопасной для проживания людей на тысячи лет вперед.

Минувшей ночью десятки людей собирались на памятную акцию в Припяти, расположенной вблизи аварийной АЭС. Собравшиеся зажгли свечи в знак траура по погибшим, передает Украинская служба Радио Свобода*. Также на ВДНХ в Киеве заработает мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие", которая охватит все аспекты катастрофы от ее мирового контекста до историй людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года, а также диалога о дальнейшей судьбе Чернобыля. Для посетителей выставка будет открыта после отмены жесткого карантина.

В ночь на 26 апреля 1986 года, на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошел взрыв реактора РБМК-1000, который привел к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики.

От облучения, полученного в первые часы, погибло более трех десятков человек. Но точное количество жертв и пострадавших неизвестно до сих пор. По официальным данным, непосредственно в результате взрыва на станции погибли 50 человек. При этом различные организации и эксперты оценивают потенциальное число жертв вплоть до 100 тысяч. Всего же в ликвидации аварии принимало участие свыше 500 тысяч человек.

Первые ликвидаторы, по тревоге прибывшие на охваченную пламенем Чернобыльскую станцию, делали свою работу практически голыми руками, без специальной защитной одежды и даже противогазов. Чтобы уменьшить выбросы радиации из разрушенного реактора, его с вертолетов забросали мешками с песком и свинцом.

В результате взрыва на ЧАЭС образовалось огромное радиоактивное облако, которое распространилось далеко за пределы Украины. Более половины выброшенных в воздух вредных веществ осели на территории Белоруссии. На территории России радиоактивному загрязнению в наибольшей степени подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.

Отселять людей из зоны заражения начали только через сутки после аварии. Они покидали свои дома с минимальным количеством вещей и документов. Им обещали, что вскоре они смогут вернуться, но оказалось, что они оставляют Припять навсегда. Всего из зоны вокруг станции было эвакуировано почти 25- тысяч человек. Десятки населенных пунктов навсегда исчезли с карты Украины. Вокруг разрушенной ЧАЭС образовалась мертвая зона, протянувшаяся на площади в несколько тысяч квадратных километров. Сегодня Чернобыльская зона стала Меккой для сталкеров и туристов.