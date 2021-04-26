В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорд пятый день подряд
alexeynovikov / DepositPhotos
В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорд пятый день подряд Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна находится в эпицентре коронавирусного шторма
 
 
 
В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорд пятый день подряд
alexeynovikov / DepositPhotos
 
 
 
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна находится в эпицентре коронавирусного шторма
Prime Minister's Office / wikimedia.org

В Индии прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорд пятый день подряд. За последние сутки в стране выявили более 350 тыс. заболевших. Общее число заразившихся в Индии превысило 17,3 миллиона. За месяц число новых случаев заражения выросло в восемь раз, смертность - в 10 раз. Официально сообщается о 195 тысячах погибших, однако местные СМИ признают, что эти цифры занижены минимум в несколько раз.

Так как крематории в индийских городах не справляются с количеством трупов погибших от COVID (печи плавятся от круглосуточной работы), то трупы людей сжигают прямо на улице.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна находится в эпицентре коронавирусного шторма. Власти столицы Индии Нью-Дели приняли решение еще на неделю - до 3 мая - продлить жесткие ограничения, связанные с распространением коронавируса. Локдаун был введен в Нью-Дели с вечера 19 апреля. Все сотрудники компаний должны работать только из дома, лишь государственные учреждения и "поставщики основных услуг" продолжают работу в обычном режиме.

Во многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения, в частности, в столице Нью-Дели переполнены. В больницах закончился кислород. Многие пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ, неминуемо умирают без кислорода. Госпитали Дели объявили, что находятся на грани своих возможностей.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал объявил, что предприятия, производящие медицинский кислород, передаются властями, в этом им поможет армия.

США уже пообещали оказать медицинскую помощь Индии, включая отправку кислородных баллонов, тесты на коронавирус, медикаменты и средства индивидуальной защиты. В Белом доме заявили, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан говорил по телефону в воскресенье со своим индийским коллегой Аджитом Довалом, и сообщил, что США "работают круглосуточно", чтобы отправлять медицинскую помощь.

Германия готовит помощь Индии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что кабмин готовит чрезвычайную помощь Индии, где серьезно осложнилась ситуация с пандемией. "Хочу выразить соболезнования народу Индии в связи с ужасными страданиями, которые вновь принес вашей стране COVID-19", - подчеркнула Меркель. "Германия солидарна с Индией и в срочном порядке готовит миссию поддержки", - указала канцлер, пока не уточнив объемов помощи и ее характера.

Помощь и поддержка были также предложены Пакистаном, который предложил помощь в виде аппаратов ИВЛ, комплектов для поставки кислорода, цифровых рентгеновских аппаратов и средств индивидуальной защиты. По словам министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши, выступая с таким предложением, его страна исходит из принципов политики гуманизма и ожидает ответа от Дели.