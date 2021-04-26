Джен Псаки

The White House / Facebook

Сроки потенциального российско-американского саммита пока не подтверждены. С таким заявлением выступила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС. Так она прокомментировала вопрос о том, соответствует ли действительности информация о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 15-16 июня.

"Мы пока еще до этого не добрались. Мы, конечно, очень хотим <...>. Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим. Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет. Или предложенных сроков", - сказала она.

Накануне, отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Бйден могут встретиться летом, но точной даты пока нет, страна, где может пройти встреча, тоже пока не называлась.

"Конечно, еще предстоит проанализировать много разных факторов для того, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить даты предполагаемой встречи Путина и Байдена.