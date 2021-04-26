Глава MI6 сообщил, что Путина предупредили насчет нового вторжения на Украины - он "заплатит высокую цену"

UK Government

Директор Секретной разведывательной службы Великобритании, известной как MI6, Ричард Мур заявил, что Лондон и Вашингтон предупредили президента России Владимира Путина, что Москва "заплатит высокую цену" если российские войска начнут новое вторжение на территорию Украины.

Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Times. Отметим, руководители MI6, которая занимается внешней разведкой, дают интервью крайне редко, а директор службы - единственный человек, чья принадлежность к ней официально признана. До 1994 года само существование службы официально не подтверждалось на правительственном уровне.

США, Великобритания и страны Евросоюза неоднократно выражали обеспокоенность в связи с наращиванием Россией мощной группировки вооруженных сил у границы с Украиной и в аннексированном Крыму. По некоторым данным численность российских войск в этом регионе с конца марта по 20-е числа апреля была доведено до минимум 80 тысяч военнослужащих. Однако на этой неделе Москва объявила о завершении военных учений и отводе части войск к местам их постоянной дислокации.

По словам главы MI6 Ричарда Мура, "безответственные" действия России вызывают серьезную тревогу, однако в долгосрочной перспективе Россия является слабеющей державой "с точки зрения экономики и демографии". По мнению главы MI6, Россия сталкивается со множеством трудностей, а последние акции протеста из-за ареста Алексея Навального показали, что часть ее населения недовольна Владимиром Путиным.

Глава MI6, который возглавил службу недавно (ранее он был дипломатом, занимая, в частности, должность посла в Турции), также сказал, что до сих пор чувствует гнев в связи с использованием химического оружия в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, к которому предположительно причастны сотрудники российской военной разведки.

По его словам, число жертв могло быть большим (от отравления "Новичком" погибла одна гражданка Великобритании). Мур упомянул и о том, что чешские спецслужбы подозревают тех же российских агентов в организации взрыва в Чехии в 2014 году.

Все это, как и действия России на Украине, по словам Мура, является признаками безответственного поведения России. По словам главы MI6, каналы коммуникации между Лондоном, Вашингтоном и Москвой открыты, и российские власти знают, как западные союзники оценивают действия России. Мур подчеркнул, что Британия хотела бы иметь с Россией другие, лучшие отношения, однако "этот выбор сделан не нами".