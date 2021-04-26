Посольство Российской Федерации в Румынии

Посольство Российской Федерации в Румынии

Министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева.

"Министерство иностранных дел Румынии сообщает, что румынские власти приняли решение объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте г-на Алексея Гришаева", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Румынии.

В заявлении подчеркивается, что деятельность российского дипломата и его действия "противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических связях от 1961 года".

Во внешнеполитическом ведомстве республики сообщили, что это решение было доведено главой МИД Богданом Ауреску до российской стороны через посла Российской Федерации в Бухаресте Валерия Кузьмина, который был срочно вызван в министерство.