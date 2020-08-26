58 сотрудников Национального академического театра имени Янки Купалы в столице Белоруссии уволены. Эту информации в среду подтвердил ТАСС бывший директор театра и член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Заместитель генерального директора театра Михаил Маев сообщил, что среди уволенных из театра почти 40 актеров. "Подтверждаю, что уволилось 58 человек с формулировкой "по соглашению сторон". На данный момент среди них 37 актеров. Думаю, их число увеличится", - сказал он.

На сайте театра размещены фотографии 57 актеров, служащих в нем. Таким образом, работать в театре остались два десятка из них.

В результате увольнения большей части труппы открытие юбилейного, 100-го театрального сезона стало невозможным. Уход даже одного человека требует ввода в спектакль нового актера, а иногда даже заставляет убирать постановки из репертуара. Но если речь идет о десятке человек, то иногда проще поставить другой спектакль, чем восстанавливать старый, репетируя все заново, отмечает Tut.by. Под вопросом само существование театра.

13 августа коллектив Купаловского театра потребовал остановить насилие по отношению к мирным гражданам и выступил за пересчет голосов на президентских выборах с участием независимых наблюдателей. 16 августа директор театра Павел Латушко и его актеры подписали открытое обращение к белорусам и, в частности, к армии. Авторы обращения призвали к немедленной отставке и возбуждению уголовных дел в отношении тех, кто отдавал силовикам приказы применять насилие против мирных протестующих.

17 августа Павел Латушко был уволен. На следующий день актеры заявили министру культуры Юрию Бондарю, который приехал в театр, что увольняются. Утром следующего дня, когда истек срок ультиматума, сотрудники не смогли попасть в свой театр, который оказался заблокирован. Официально было объявлено, что культурное учреждение закрыто на санитарный день из-за коронавируса.

21 августа в театре заявили о приостановлении работы. В тот же день актеры и сотрудники театра написали около 80 заявлений на увольнение, часть из которых была в среду удовлетворена.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек, хотя оппозиция говорит о смерти шести человек в ходе подавления протестов. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Сторонники Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью осуществления мирного транзита власти в стране и проведения новых выборов президента. В него вошли около 50 человек. 19 августа Координационный совет сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра, бывший министр культуры и дипломат).

Хотя в последние дни силовики ослабили репрессии, а тысячи задержанных были освобождены, Александр Лукашенко не демонстрирует готовности вести переговоры с оппозицией. Он утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания Координационного совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.