В Лос-Анджелесе арестован 27-летний гражданин России Егор Крючков, подозреваемый в попытке подкупа с целью совершения киберпреступления

Tony Hisgett / wikimedia.org В США задержали еще одного россиянина, обвиняемого в подготовке киберпреступления

Pixabay.com

В Лос-Анджелесе арестован 27-летний гражданин России Егор Крючков, подозреваемый в попытке подкупа с целью совершения киберпреступления. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

По данным ведомства, Крючков прибыл в США по туристической визе и примерно с 15 июля по 22 августа пытался вступить в сговор с сотрудником неназванной американской компании в Неваде. Россиянин предлагал ему взятку в один миллион долларов за то, чтобы он установил вредоносное программное обеспечение на свой рабочий компьютер. Таким образом Крючков планировал получить доступ к системе компании и потребовать у нее выкуп за то, чтобы не обнародовать информацию.

В сообщении Минюста сказано, что сотрудник неоднократно встречался с Крючковым. Когда с ним связались представители ФБР, Крючков выехал из города Рино в штате Невада в Лос-Анджелес и попросил знакомого купить ему авиабилет, чтобы покинуть страну. 22 августа Крючкова задержали, обвинив "в сговоре по найму сотрудника компании для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть, получения данных компании и последующего вымогательства денег".

В посольстве России в Вашингтоне сообщили, что дипломаты в курсе ареста россиянина. Они намерены связаться с ним и оказать ему необходимую помощь, пишет РИА "Новости".

7 марта сотрудники ФБР задержали в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди россиянина Кирилла Фирсова, который, по версии американских властей, является создателем и владельцем онлайн-платформы Deer.io. На площадке размещаются интернет-магазины, через которые хакеры рекламируют и продают данные взломанных аккаунтов и похищенную информацию о пользователях социальных сетей.

Оперативники ФБР проанализировали более 250 интернет-магазинов, размещенных на Deer.io. Анализ показал, что все площадки продавали доступ к взломанным учетным записям пользователей соцсетей, серверам и личной информации, включая имена, номера социального страхования, даты рождения и адреса. Американские силовики приобрели около одной тысячи аккаунтов, чтобы убедиться в подлинности информации.

К материалам дела также приобщены письменные показания агента ФБР США Брайана Нилсона. По его версии, Фирсов "без разрешения эмитента доступа в устройства клиентов некой компании выведывал имена и пароли владельцев аккаунтов, которые использовались для получения наличных денег, товаров, услуг и иных ценных вещей". С точки зрения агента ФБР, россиянин делал это, зная, что эти персональные данные в дальнейшем будут использованы пользователями Deer.io в целях хищения средств и изготовления фальшивых удостоверений личности.

ФБР утверждает, что киберплатформа Deer.io "базируется в России и позволяет преступникам получать доступ к онлайн-магазину этой платформы для продажи преступных товаров и услуг". По данным ФБР, данный ресурс функционирует с октября 2013 года и насчитывает более 24 тысяч виртуальных торговых точек с суммарным объемом продаж в 17 млн долларов. Фирсову вменяется в вину то, что он, являясь "российским хакером и администратором Deer.io, не только управлял данной платформой, но и рекламировал ее на других киберфорумах, обслуживавших хакеров".