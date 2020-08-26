Берлинские врачи, которые борются за жизнь российского оппозиционера Алексея Навального, обратились с запросом к болгарским коллегам из-за возможной связи покушения на политика с отравлением бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом говорится в совместном расследовании журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat. Предположительно, в обоих случаях использовалось боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия семейства "Новичок". Оно было разработано в СССР и РФ под контролем спецслужб.

По утверждению авторов публикаций, немецкие врачи склоняются к мысли, что в обоих случаях использовались одинаковые или схожие нервно-паралитические фосфороорганические вещества: Гебрев сразу после отравления жаловался на зуд в глазу, а затем потерял сознание и впал в кому. Схожие симптомы с быстрой потерей сознания и поражением нервной системы выявлены и у основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

По данным Der Spiegel и Bellingcat, специалисты считают, что Навального отравили веществом из группы органофосфатов, к которым относятся инсектициды и нервные токсины - зарин и "Новичок".

Емельяна Гебрева отравили в апреле 2015 года. При этом пострадали его сын и один из партнеров по бизнесу, которым тоже стало плохо. Врачи пришли к выводу, что Гебрев был отравлен, однако определить состав яда не смогли.

Через месяц Гебрева выписали из больницы, но спустя еще месяц он снова был госпитализирован с признаками отравления. Предполагается, что он пережил второе покушение.

По официальным данным болгарской прокуратуры, для расправы над бизнесменом злоумышленники использовали опасное фосфорорганическое вещество. В попытке убийства обвинили троих россиян, которых считают сотрудниками ГРУ (Главное разведывательное управление, ныне Главное управление Генштаба ВС РФ). Поводом для отравления считают причастность Гебрева к поставкам оружия в Грузию и на Украину, сообщает "Дождь".

В 2018 году после отравления "Новичком" бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери Гебрев обратился в прокуратуру из-за схожести с покушением на него.

Один из сотрудников ГРУ, которых считают причастными к отравлению Скрипаля, был в Болгарии незадолго до отравления Гебрева, отмечают в Bellingcat.

Боевые вещества на основе органофосфатов (эфиров фосфорной кислоты) изначально были немецким изобретением. В 1930-х годах в результате попыток разработать особенно эффективные инсектициды появились нервно-паралитические вещества табун (1936) и зарин (1939). После гибели Третьего рейха научную работу в этом направлении продолжили советские ученые. С 1970-х годов в СССР в рамках секретной программы производили все более мощные нервно-паралитические вещества на основе органофосфатов. Об этих исследованиях общественность узнала только после распада СССР. Однако работа секретной лаборатории, как полагают эксперты, не прекратилась.

После химатаки в Солсбери Лондон заявил, что при покушении на Скрипалей использовался яд семейства "Новичок", который разрабатывался в России. 14 марта 2019 года Великобритания и США на заседании Совбеза ООН обвинили РФ в нарушении Конвенции о запрещении химоружия.

Российская сторона категорически отвергла все обвинения, указав, что программ разработки "Новичка" якобы не было ни в СССР, ни в России. А если подобный яд и был произведен, то его все равно уничтожили. В 2017 году Россия отчиталась об уничтожении всего своего арсенала химоружия под контролем ОЗХО. "Команду на уничтожение последнего химического боеприпаса дал по телемосту с поселком Кизнер в Удмуртии президент РФ Владимир Путин", - сообщал ТАСС.

Отравление Алексея Навального

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин, в университетскую клинику Charite после длительной задержки. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин. Омские врачи также объявляли Навального нетранспортабельным.

В Charite заявили, что "клинические данные указывают на отравление веществом из группы, которую называют ингибиторами холинэстеразы". "Конкретное вещество пока не было установлено <..> В соответствии с диагнозом пациенту вводят антидот атропин", - добавили немецкие медики.

Наличие ингибиторов холинэстеразы в организме Алексея Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок", который использовался в Солсбери.

В Кремле активно отрицают сам факт отравления, предлагая не делать "поспешных выводов". Одновременно российские власти вбрасывают версию о том, что Навального отравили "агенты Запада", чтобы "создать напряжение" в России.