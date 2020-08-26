Белорусская Православная Церковь Священный синод Русской православной церкви назначил нового патриаршего экзарха всея Беларуси. Им стал епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко)

Белорусская Православная Церковь

Священный синод Русской православной церкви назначил нового патриаршего экзарха всея Беларуси. Им стал епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко), заменивший митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева). Об этом Daily Storm сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Священный синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности <...> и выразил ему благодарность за понесенные труды", - заявил Легойда. Митрополит Павел стал главой Кубанской митрополии, его предшественник на этом посту митрополит Исидор скончался в начале августа от коронавируса.

"Решение о новом назначении было принято в связи с прошением самого митрополита Павла. Кроме того, Кубанская митрополия, главой которой он назначен, является одной из самых больших и значимых в Русской православной церкви. Именно такой иерарх - с большим опытом архиерейского служения, с большим пастырским опытом - здесь и нужен", - сказал Легойда РБК. Он также добавил, что Синод призвал власти Белоруссии расследовать случаи применения насилия на протестах по отношению как к гражданам, так и к сотрудникам правоохранительных органов.

Бывший предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Павел, которого заменили епископом Вениамином, после оглашения результатов выборов президента Белоруссии поздравил Александра Лукашенко с победой. "Соотечественники возлагают на Вас большую надежду, связанную с защитой суверенитета Беларуси, сохранением национального духовного и культурного наследия, укреплением социальной и экономической стабильности", - сказано в тексте поздравления, опубликованного на сайте Белорусской православной церкви.

Однако позже митрополит обратился к белорусам с призывом к миру и согласию. Павел попросил, чтобы "защитники нашего Отечества, которых поставили на защиту народа, чтобы они соизмеряли свою власть и свои возможности по отношению к тем, кто сегодня думает, что есть и другой путь". Еще через несколько дней священнослужитель призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить насилие в стране. Он признался, что его глубоко поразили видеоролики с насилием ОМОНа в отношении протестующих. При этом Павел обратился к белорусам с просьбой "не подстрекать" протесты.

21 августа руководство Белорусской православной церкви (БПЦ) напомнило духовенству, что они обязывались не участвовать в политике, чтобы не раскалывать общество. Там напомнили, что церковь "полагает не приличествующим своей миссии призыв к участию или неучастию в политических акциях, но решительно осуждает все виды насилия, разжигания ненависти и нетерпимости в чей бы то ни было адрес, будь то врачи, милиция, педагоги, представители власти или же какие-либо иные социальные группы".

Руководство БПЦ выразило надежду на расследование "вопиющих случаев проявления жестокости" и призвало к скорейшему восстановлению мира, единству и взаимопониманию. Церковнослужителей также призвали "не поддаваться на провокации".

"Что же касается участия в общественной жизни и вопросов собственного волеизъявления, мы просим каждого человека проявлять благоразумие и рассудительность, чтобы наши вера, упование на Бога и церковная символика не были использованы кем-либо в качестве инструмента в деле достижения политических или других земных целей, далеких от высоких духовно-нравственных идеалов, которые проповедует нам Спаситель мира Иисус Христос и Его Святая Церковь", - говорится в заявлении.

Епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин родился 16 сентября 1968 года. 4 июня 2010 года был назначен председателем издательского совета Белорусского экзархата. 26 июня стал председателем синодального отдела религиозного образования и катехизации, а также заместителем председателя Церковного суда Белорусского экзархата. Преосвященным Борисовским и Марьиногорским стал в октябре того же года. В ноябре был введен в состав Синода Белорусского экзархата с правом голоса. В 2015 году освобожден от должности председателя издательского совета Белорусского экзархата.