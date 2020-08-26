NATO Йенс Столтенберг

NATO

НАТО видит попытки властей Белоруссии использовать деятельность альянса как предлог для разгона демонстрантов в стране и считает это неправильным, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета ЕС по обороне в Берлине.

Он подчеркнул, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Белоруссии. "Народ Белоруссии должен иметь право определять свое будущее. Все союзники по НАТО уважают суверенитет и территориальную целостность Белоруссии, и НАТО остается оборонным союзом, готовым защищать союзников", - заявил он, уточнив, что в регионе, вопреки словам Александра Лукашенко, "нет никакого наращивания НАТО", передает ТАСС.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о том, что НАТО якобы вынашивает агрессивные планы в отношении Белоруссии. 21 августа президент предупредил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - заявил Лукашенко.

22 августа он приказал привести основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность из-за "серьезного шевеления" войск НАТО у границ с республикой на территории Польши и Литвы. Лукашенко утверждает, что "к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16".

В Польше заявили, что не собираются претендовать на территории Белоруссии и нарушать ее территориальную целостность, а президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что заявления Лукашенко не имеют под собой никаких оснований и ставят целью любой ценой отвлечь внимание от внутренних проблем Белоруссии.