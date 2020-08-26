Работа биологов в 48-м ЦНИИ Минобороны России в ходе испытаний вакцины против COVID-19

Минобороны России / YouTube Работа биологов в 48-м ЦНИИ Минобороны России в ходе испытаний вакцины против COVID-19

Минобороны России / YouTube

Бюро по вопросам промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) министерства торговли США внесло в черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Соответствующее уведомление размещено в среду в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

В случае с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на все три его объекта, расположенные в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области, передает ТАСС. В документе утверждается, что у американских властей есть основания подозревать 33-й ЦНИИ (г. Шиханы Саратовской области) в связях с "российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия", ГосНИИОХТ - "с российской программой химических вооружений", а 48-й ЦНИИИ - "с российской программой биологических вооружений".

Решение о распространении санкций на российские исследовательские институты принято комитетом, в состав которого входили представители Минторга, Госдепартамента, Пентагона, Минэнерго и Минфина США. Фактически санкции начнут действовать с четверга, 27 августа, сообщает РБК.

Официально Россия объявила в 2017 году, что программа по ликвидации химического оружия завершена. Однако Госдепартамент США считает, что Москва ведет незадекларированную программу разработки химического оружия и имеет запасы отравляющих веществ. Замглавы МИД Сергей Рябков же в 2018 году заявлял, что Россия прекратила заниматься разработкой новых образцов химического оружия в полном соответствии с международными соглашениями.

"Любые разработки в сфере новых боевых отравляющих веществ были нами свернуты сразу после присоединения к профильной конвенции, и в прошлом году, как вы знаете, все запасы всех отравляющих веществ были уничтожены", - сказал тогда заместитель министра.

Российским предприятиям, внесенным Минторгом США в список Entity List, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям двойного применения. Если кто-то захочет продать компании из этого списка товар американского происхождения, Минторг США будет отказывать в лицензии на поставку. Фактически это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта американского происхождения, на который распространяются правила экспортного контроля США (Export Administration Regulation). Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от их национальной принадлежности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение. Поставщикам-нарушителям может грозить уголовная ответственность.

В целом же в черный список вносятся на этот раз в общей сложности 60 организаций из целого ряда стран и территорий. В нем фигурирует не только Россия, но и Китай, Гонконг, Франция, Индонезия, Малайзия, Оман, Пакистан, Швейцария и ОАЭ. "Американским правительством было сочтено, что эти 60 институтов действуют вразрез с интересами национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в извещении Минторга.

Отметим, что именно в ЗАТО Шиханы, где находится попавший под санкции 33-й ЦНИИ Минобороны РФ, располагалась секретная лаборатория, в которой разрабатывалось боевое отравляющее нервно-паралитическое вещество "Новичок". Оно, по данным британских следователей, использовалось для химатаки в Солсбери, где в 2018 году было совершено покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. К этому преступлению оказались причастны сотрудники российских спецслужб, полагают следователи и авторы журналистских расследований. Вскоре после скандала с отравлением Скрипалей президент РФ Владимир Путин упразднил ЗАТО Шиханы.

Введение санкций за разработку химического и биологического оружия произошло на фоне очередного международного скандала, связанного с предполагаемым отравлением оппозиционного российского политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В настоящее время он находится в коме в берлинской клинике Charite, куда его доставили в бессознательном состоянии из России. Симптомы, обнаруженные у оппозиционера, схожи с теми, которые возникают при воздействии "Новичка".

В Кремле активно отрицают сам факт отравления, предлагая не делать "поспешных выводов". Одновременно российские власти вбрасывают версию о том, что Навального отравили "агенты Запада", чтобы "создать напряжение" в России.

Сенатор Косачев: Вашингтон мстит Москве за разработку вакцины

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев утверждает, что истинная причина введения санкций против российских исследовательских институтов связана с мировой гонкой в разработке вакцины от коронавируса. Он отметил, что США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Однако один из них - 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.

"Практически все без исключения американские санкции являются инструментом создания экономических проблем для конкурентов, а не средством урегулирования политических разногласий. В этом смысле они явно нарушают и общепринятые нормы международного права, и обязательства США перед ВТО", - сказал Косачев. Его слова приводит РИА "Новости".

По его словам, именно поэтому американцы последовательно разваливают Всемирную торговую организацию. "Она ставит США в равные с конкурентами условия. Но на равных американцы конкурировать уже не в состоянии. И тогда право силы приходит на замену силе права, - подчеркнул сенатор. - И это лишний раз и совершено наглядно подтверждается тем, что на этот раз санкциям подвергнут институт, работающий над вакциной, а значит - в интересах всего человечества. Для США интересы человечества - ничто в сравнении с их собственными".