Власти Украины приняли решение закрыть с 29 августа по 28 сентября свои границы для въезда иностранных граждан из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Въезд будет разрешен только некоторым категориям граждан. С соответствующим предложением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан, кроме тех, кто имеет вид на жительство, является членами международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и т. д.", - цитирует его "Украинская правда".

Кабинет министров единогласно поддержал закрытие границ, соответствующее постановление будет действовать с 29 августа по 28 сентября. Кроме того, 27 августа на комиссии ЧС рассмотрят вопрос о запрете массовых мероприятий в сентябре на праздновании иудейского Нового года Рош га-Шана.

Пересекать границу во время карантина смогут лица, которые направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд в течение 1-2 суток, учащиеся высших учебных заведений, проходящие военную службу в ВСУ, постоянно проживающие на территории Украины и имеющие соответствующий вид на жительство, а также лица, признанные беженцами или нуждающимися в особой защите, работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств и члены их семей, а также лица, прибывающие по приглашению МИД Украины.

Допуском в страну также смогут пользоваться водители, члены международных экипажей транспортных средств, автобусов, воздушных, морских и речных судов, поездов, инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников НАТО, участвующие в подготовке подразделений ВСУ, или прибывающие по приглашению Минобороны, деятели культуры, прибывающие по приглашению учреждений культуры вместе с сопровождающими лицами, спортсмены, прибывающие для участия в соревнованиях, лица, осуществляющие перевозки гомеопатических стволовых клеток для трансплантации, а также лица, следующие на лечение в Украину.

По данным украинского Минздрава на 26 августа, в стране зафиксировано 1670 новых случаев коронавируса. Всего на Украине 110 085 подтвержденных случаев COVID-19, 2354 человека скончались. 22 августа Минздрав Украины сообщил, что в стране был установлен антирекорд по количеству новых случаев заболевания: за сутки подтверждено 2328 случаев. Министр здравоохранения, комментируя эти данные, указал, что число заболевших увеличивается по всей Украине. "Мы не можем легкомысленно относиться к болезни, которая ежедневно уносит десятки жизней", - отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его супруга и сын переболели новым коронавирусом и предупредил, что страна находится на грани второй волны заболевания. В числе заболевших коронавирусом также оказалась бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние Тимошенко как стабильно тяжелое, ее температура не опускается ниже 39 градусов.