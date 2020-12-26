Япония приостанавливает въезд в страну для иностранных граждан - нерезидентов с 28 декабря до конца января в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса, который считается более заразным

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Япония приостанавливает въезд в страну для иностранных граждан - нерезидентов с 28 декабря до конца января в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса, который считается более заразным.

Граждане страны и живущие в Японии иностранцы для въезда должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до прибытия и пройти двухнедельный карантин по приезде, сообщает The Japan Times со ссылкой на заявление правительства.

Кроме того, в указанный срок Япония прекратит выдачу виз. Иностранным гражданам, уже получившим визы, будет разрешено въехать в Японию с 28 декабря, за исключением тех, кто находился в Великобритании или Южной Африке в течение 14 дней после запроса разрешения на въезд.

Запрет на въезд не будет распространяться на бизнесменов и студентов из Таиланда, Малайзии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Тайваня, Сингапура, Брунея, Южной Кореи и Китая, с которыми у Японии действует специальная схема смягчения ограничений на поездки, сообщает Kyodo.

В Японии новый штамм коронавируса обнаружили у пятерых мужчин и двух женщин. Шестеро заболевших были в Великобритании, еще одна инфицированная заразилась от приехавшего оттуда родственника.

По данным на 26 декабря в Японии выявлено более 3800 случаев COVID-19 в сутки, что стало для страны очередным рекордом. Отдельные максимумы зафиксированы в Токио, префектурах Мияги, Тотиги, Сига и Киото. Также рекордно выросло число госпитализированных с тяжелыми последствиями коронавируса.