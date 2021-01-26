Евросоюз обвинил британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca в проволочках поставок вакцины в страны ЕС и потребовал от нее выполнения принятых ранее обязательств.

22 января AstraZeneca неожиданно сообщила, что из-за нехватки производственных мощностей она не способна до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. В первом квартале компания сможет обеспечить поставки лишь 31 млн доз, что на 60% меньше запланированного объема. Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. Как указал представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро.

Как заявил во вторник, 26 января, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, страны Евросоюза должны подумать о привлечении компании к суду за нарушение договора. "Эта возможность должна быть рассмотрена и должна быть скоординирована странами ЕС", - приводит слова Ринкевичса агентство Reuters.

В то же время председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в режиме онлайн, призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2 "и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины". Фон дер Ляйен также объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля экспорта вакцин за пределы ЕС.