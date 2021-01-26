Примерно четверть заразившихся - жители Соединенных Штатов . Второе место по числу инфицированных занимает Индия, третье - Бразилия, четвертое - Россия

Johns Hopkins University (JHU)

Число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 100 миллионов. Группа волонтеров проекта Worldometer насчитала 100 401 733 зараженных. Примерно четверть заразившихся - жители Соединенных Штатов (25,7 миллиона). Второе место по числу инфицированных занимает Индия (10,7 миллиона), третье - Бразилия (8,9 миллиона), четвертое - Россия (3,7 миллиона). При этом число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции в мире возросло до 2 152 821 человек.

В России за сутки выявлено 18 241 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Это минимальное значение с конца октября прошлого года, передает "Интерфакс". 30 октября было зафиксировано 18 283 заболевших, что стало одним из рекордных показателей того периода распространения вируса, так как шел эпидемиологический подъем заболеваемости.

Скончались в стране за сутки 564 человека. Общее число жертв вируса в РФ достигло 70 482.

В борьбе с коронавирусом важную роль играет вакцинация, однако вакцин не хватает даже европейским странам. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала производителей вакцин от коронавируса в полной мере выполнить свои обязательства по поставкам. Европа "инвестировала миллиарды, поддержав создание первых в мире вакциы от COVID-19", заявила она на виртуальном мероприятии "Давосская повестка дня". "Теперь фирмы должны вести поставки, чтобы выполнить свои обязательства", - подчеркнула она.

Ранее производители вакцин BioNTech/Pfizer и AstraZeneca объявили о существенном сокращении объемов поставок в ЕС в первом квартале.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выступил за введение разрешений на экспорт вакцины от коронавируса из ЕС. Тем самым появилась бы возможность проследить, какие препараты, произведенные в странах Евросоюза, из них вывозятся, заявил он в интервью DW. "Разрешение не является запретом на экспорт... Мы не собираемся все оставлять себе", - подчеркнул он. Вместе с тем введение такого разрешения означало бы, что в случае проблем с поставками меньшее количество вакцины получали бы все страны, а не только члены ЕС, указал Шпан.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса предостерег международное сообщество от несправедливого распределения вакцины от коронавируса среди богатых и бедных стран. "Вакцинный национализм" угрожает восстановлению государств после пандемии, заявил он, выступая на виртуальной конференции "Давосская повестка дня", организованной Всемирным экономическим форумом в Давосе. Человечество не защищено от коронавируса, если лишь некоторые страны смогут вакцинировать население, подчеркнул он, призвав мировое сообщество к партнерству и солидарности.

Между тем в мире появляются все новые штаммы коронавируса, которые быстро разносятся по странам и континентам. Так, новый опасный вариант вируса обнаружен у жителя Миннесоты, недавно приехавшего из Бразилии.

Лабораторные анализы, проведенные департаментом здравоохранения Миннесоты, подтвердили первый известный случай COVID-19 в США, ассоциируемый с более заразным вариантом коронавируса, который был первоначально выявлен в Бразилии. Речь идет о варианте вируса SARS-CoV-2, известном как Brazil P.1, сообщает "Голос Америки".

Еще одна общая проблема, которая усугубилась в связи с пандемией - долговой кризис. О нем рассказали авторы исследования Schuldenreport-2021, подготовленного немецкой инициативой Erlassjahr.de совместно с гуманитарной организацией Misereor. В начале текущего года 132 из представленных в исследовании 148 стран "глобального Юга" имели критически высокую государственную задолженность, заявила эксперт Erlassjahr.de Кристина Ребайн, представляя доклад. Год назад таких стран было на восемь меньше.

При этом проблема чрезмерной задолженности охватывает не только беднейшие страны мира. В списке значатся также, в частности, Шри-Ланка, Египет, Колумбия, Ангола и Монголия. Ливан и Замбия в 2020 году объявили о государственном банкротстве. "Пандемия коронавируса загоняет страны, которые и ранее имели высокую задолженность, в долговую ловушку", - отметила эксперт.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о худшем экономическом кризисе за 100 лет из-за коронавируса. По его словам, пандемия усугубила неравенство между людьми, безработицу и нестабильность климата. Сегодняшнее состояние мира можно охарактеризовать как "хрупкое", отметил Гутерриш.

Социальная напряженность растет даже в экономически и политически благополучных странах. Так, в Нидерландах продолжаются массовые беспорядки из-за введенного 22 января локдауна. Многим не нравится введение комендантского часа, который действует с 9 вечера до 4:20 утра. Нарушителей штрафуют на 95 евро.

Сотни молодых людей протестовали в понедельник против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах. Были задержаны более 150 человек, заявили в полиции Нидерландов. В некоторых случаях протесты сопровождались нападением на полицейских с использованием камней и пиротехники, некоторые протестующие били стекла, разрушали автобусные остановки и грабили магазины. Зафиксированы и нападения на журналистов.

В Нидерландах зарегистрировано более 966 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерло почти 14 тысяч человек. Бары и рестораны в Нидерландах закрыты с октября, школы и магазины, кроме торгующих самым необходимым, закрылись в декабре, отмечает Русская служба BBC.