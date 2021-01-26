Напавший с ножом на россиян в Стамбуле принял их за "посланников дьявола"

Habertürk / Twitter "Больше всех пострадала одна из женщин, которая получила девять ножевых ранений. Ее состояние тяжелое, но как говорят врачи, самый трудный период позади, есть тенденция к улучшению", - сказал собеседник агентства

Moscow-Live / Крылов Антон

Мужчина, напавший с ножом на троих россиян в Стамбуле, заявил, что принял их за "посланников дьявола". Об этом сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах, указав, что мужчина страдает психическим расстройством. По его словам, задержанный не просил у россиян денег и напал на них не из-за этого.

Как выяснилось, на счету задержанного 26 преступлений, среди которых преднамеренное ранение, причинение вреда имуществу, незаконное хранение оружия и кражи. После нападения на россиян он где-то скрывался, а затем пришел к мечети в поисках еды, где и был задержан.

Накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн напал с ножом на трех граждан России - мужчину и двух женщин, - которые получили ранения. Как сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле, они были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

"Больше всех пострадала одна из женщин, которая получила девять ножевых ранений. Ее состояние тяжелое, но как говорят врачи, самый трудный период позади, есть тенденция к улучшению", - сказал собеседник агентства.