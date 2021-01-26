Палата представителей Конгресса США передала в Сенат дело об импичменте бывшего президента Дональда Трампа для начала процесса

Trump White House Archived / flickr.com Резолюция об импичменте Трампа была одобрена Палатой представителей 13 января

Trump White House Archived / flickr.com

Палата представителей Конгресса США передала в Сенат дело об импичменте бывшего президента Дональда Трампа для начала процесса. За две недели до этого нижняя палата проголосовала за импичмент. Это решение поддержали 232 конгрессмена, в том числе десять республиканцев, против выступили 197 - все республиканцы. Для того, чтобы импичмент Трампу объявил Сенат, решение должны поддержать 67 сенаторов из 100.

Резолюция об импичменте Трампа была одобрена Палатой представителей 13 января. Ее авторы убеждены, что Трамп "осуществил тяжкое преступление <...>, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов". Вечером 25 января она была передана в Сенат, процесс импичмента начнется после 8 февраля.

Трамп - первый в истории президент США, который подвергся процедуре импичмента дважды. В этот раз его обвиняют в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. В результате погибли несколько человек.

Если Трамп будет подвергнут импичменту, он потеряет возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США. Также он лишится президентской пенсии и права на пожизненную государственную охрану.

Президент США Джо Байден в интервью CNN заявил, что процедура импичмента Трампа должна состояться, но он сомневается в ее успехе. Он предположил, что 17 сенаторов-республиканцев, чьи голоса необходимы для принятия решения, не проголосуют за импичмент однопартийца. "Сенат изменился с тех пор, как я там работал, но не сильно", - добавил американский президент.