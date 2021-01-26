Бейрут, 5 августа 2020 года

Beirut City / Facebook

"Новая газета" сообщила новые подробности расследования масштабного взрыва в порту Бейрута 4 августа прошлого года. В результате этого взрыва более 200 человек погибли, более 4000 получили ранения, крова лишились сотни тысяч человек.

Согласно официальной версии, причиной трагедии стала детонация 2,7 тысяч тонн селитры, которая еще в 2013 году была арестована на судне Rhosus и с тех пор хранилась в одном из портовых ангаров. Уже в день взрыва стало известно, что владельцем судна был россиянин Игорь Гречушкин, а его капитаном - россиянин Борис Прокошев. При этом реальными собственниками груза были три крупных сирийских бизнесмена, тесно связанные с руководством Сирии и имеющие российское гражданство. Все они подверглись санкциям со стороны США за предполагаемое пособничество и оказание услуг правительству Башара Асада.

21 ноября 2013 года судно Rhosus, направлявшееся из Грузии в Мозамбик, зашло в порт Бейрута в связи с неполадками. Судовладелец оказался не в состоянии оплатить портовые сборы и дополнительные платежи, в связи с чем Rhosus арестовали. В течение года капитан и трое других членов экипажа удерживались на борту в качестве "обеспечительной меры", после чего были отпущены.

После взрыва выяснилось, что аммиачная селитра, перевозимая судном, была закуплена на грузинском химическом заводе "Рустави Азот". Официальным пунктом назначения материалов был завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике, а сама селитра была собственностью компании Savaro Limited, которая в свою очередь принадлежала крупным сирийским бизнесменам Джорджу Хасвани и братьям Имаду и Мудалалу Хури. Все трое, согласно данным баз правительства Великобритании, имеют двойное гражданство - одно из них российское.

Сама компания Savaro LTD, зарегистрированная в Великобритании как химическая торговая фирма, имеет все признаки подставной: небольшое количество сотрудников и неактивная бизнес-деятельность в течение большого временного промежутка. В качестве директора компании значится некая Марина Псиллоу, которая выступала в качестве должностного лица как минимум в 157 компаниях, большинство из которых находятся в Великобритании и Панаме - известном убежище для такого рода фирм. Недавно Псиллоу подала прошение о ликвидации Savaro, оно ожидает одобрения властей Великобритании.

При этом за последнее десятилетие Savaro "привязала" себя как минимум к трем британским адресам, один из которых также связан с Джорджем Хасани. В 2015 году США наложили на бизнесмена санкции за посредничество в покупке нефти у ИГИЛ* в интересах сирийского правительства. Другие адреса совпадают с адресами компаний, которыми руководили крупный сирийский бизнесмен Имад Хури и та же Марина Псиллоу.

Имад Хури был включен в санкционные списки США в 2016 году, через год после своего брата, Мудалала Хури, которого продолжал поддерживать. Сам же Мудалал Хури, по данным Минфина США, выступал в качестве посредника для правительства Асада "в попытке закупки нитрата аммония в конце 2013 года": тогда же этот груз вошел в порт Бейрута на борту корабля Rhosus. Сам порт находился под полным контролем проиранской вооруженной группировки "Хезболла", имеющей чрезвычайно мощные позиции в ливанской политической системе и оказывающей активную поддержку сирийскому режиму.

По результатам экспертизы ФБР, также привлеченного к международному расследованию, мощность взрыва в порту Бейрута соответствовала всего 500 тоннам аммиачной селитры. Куда исчезли остальные 2,2 тысячи тонн, неизвестно. Пока что обвинение в преступной халатности предъявлено 30 фигурантам, среди которых ушедший в отставку премьер-министр Ливана Хасан Диаб и трое бывших министров. Напомним, после инцидента правительство Ливана ушло в отставку в полном составе.

Тем временем ливанские правоохранители зафиксировали сразу множество необъяснимых убийств в разных районах страны в течение последних месяцев. Среди жертв оказались бывший сотрудник портовой таможни, фотограф, работавший в день взрыва в порту и капитан яхты, дрейфовавшей неподалеку от порта. СМИ не исключают, что погибшие могли рассказать следствию какие-то новые детали инцидента.