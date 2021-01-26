Расходы на оборону в мире увеличились до 1,9 трлн долларов в 2020 году

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В 2020 году мировые расходы на оборону выросли на 1,9%: общий объем расходов в прошедшем году составил 1,93 трлн долларов против 1,8 трлн годом ранее. В 2010 году расходы были на 180 млрд долларов меньше, чем в прошедшем, пишет РБК со ссылкой на аналитиков агентства Janes, занимающегося анализом открытых данных по оборонной тематике.

В 2020 году наибольший рост расходов продемонстрировали страны Европы - они были на 5,6% выше, чем годом ранее. По словам аналитиков, в 2021 году рост расходов немного замедлится из-за последствий пандемии COVID-19, но сокращение будет ограничено регионами, зависящими от экспорта сырьевых товаров, и будет уравновешено увеличением в регионах, где все еще ожидается устойчивый рост.

В итоге общий рост оборонных расходов упадет до самого низкого уровня с 2013 года, который составлял 1,53 трлн долларов. "Cамое сильное воздействие пандемии COVID-19 на финансирование, вероятно, произойдет в 2022 году, когда правительства начнут ограничивать расходы", - предположил ведущий аналитик Janes Эндрю Макдональд.

По его данным, положительный рост сохранится в основном за счет Азии, а после кризисных лет рост ассигнований на оборону снова ускорится и достигнет 2,23 трлн долларов к 2030 году. Одним из главных источников роста станут страны Азии. Если в 2010 году на страны в этом регионе приходилось 20% всех расходов, то к 2028-му расходы составят около 35%.

По последним доступным данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), доля российских компаний среди 25 крупнейших мировых производителей оружия составляла 3,9% в 2019 году. В том же году Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону - Москва направила на военные расходы 65,1 млрд долларов. Возглавляли пятерку США, за ними располагались Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. При этом засекреченные расходы России на оружие и научные разработки составили почти 5 трлн рублей