В США суд Западной Вирджинии приговорил к 11 годам заключения 47-летнюю американскую гражданку, бывшую сотрудницу разведки ВМС США Елизабет Ширли за намерение передать России секретные документы Агентства национальной безопасности (АНБ) США и за похищение собственной дочери

West Virginia Division of Corrections and Rehabilitation

В США суд Западной Вирджинии приговорил к 11 годам заключения 47-летнюю американскую гражданку, бывшую сотрудницу разведки ВМС США Елизабет Ширли за намерение передать России секретные документы Агентства национальной безопасности (АНБ) США и за похищение собственной дочери.

Ширли - бывшая военнослужащая американской армии, работавшая в разведке военно-морских сил США, Пентагоне, министерстве энергетики, Национальной совместной рабочей группе по кибер-расследованиям и в пяти компаниях-подрядчиках Пентагона. Впервые она получила доступ к секретным данным в 1994 году во время службы в военно-воздушных силах. И на протяжении всех последующих лет неоднократно получала доступ к сверхсекретной информации и материалам с грифом "совершенно секретно".

В июле 2019 года Ширли вместе с шестилетней дочерью, опекуном которой является отец, уехала в Мексику. Там она планировала связаться с российскими властями и попросить убежища "в стране, из которой не будет экстрадирована в Соединенные Штаты". При себе женщина в нарушение законодательства имела документ, помеченный грифом "совершенно секретно" и содержащий информацию, касающуюся национальной безопасности США.

Минюст США утверждает, что в Мексике Ширли написала письмо российскому правительству, в котором сообщала о необходимости в срочном порядке отправить из США в Россию предметы, связанные с ее работой, "прежде чем их заберут и уничтожат".

Задержали американку в августе 2019 года в отеле в Мехико по запросу американских властей.

Бывшей разведчице было предъявлено обвинение в сокрытии несовершеннолетнего от законного опекуна. В ходе изучения ее электронных устройств у нее было обнаружены секретные документы Агентства национальной безопасности и разведки ВМС, а также письмо российскому правительству, с которым она пыталась выйти на связь.

В июле 2020 года Ширли признала свою вину. В рамках досудебного соглашения она получила 8 лет тюрьмы за незаконное хранение секретных документов и 3 года за похищение своего ребенка. "Ширли занимала должность, требующую высочайшего доверия. Когда она совершила свои преступления, она не только нарушила это доверие, но и поставила под угрозу своих работодателей и коллег. Она заслуживает именно такого приговора и ни на один день меньше", - цитирует The Daily Beast слова прокурора Северного округа Западной Вирджинии Билла Пауэлла, сказанные им во время суда.