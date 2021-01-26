В США суд Западной Вирджинии приговорил к 11 годам заключения 47-летнюю американскую гражданку, бывшую сотрудницу разведки ВМС США Елизабет Ширли за намерение передать России секретные документы Агентства национальной безопасности (АНБ) США и за похищение собственной дочери.
Ширли - бывшая военнослужащая американской армии, работавшая в разведке военно-морских сил США, Пентагоне, министерстве энергетики, Национальной совместной рабочей группе по кибер-расследованиям и в пяти компаниях-подрядчиках Пентагона. Впервые она получила доступ к секретным данным в 1994 году во время службы в военно-воздушных силах. И на протяжении всех последующих лет неоднократно получала доступ к сверхсекретной информации и материалам с грифом "совершенно секретно".
В июле 2019 года Ширли вместе с шестилетней дочерью, опекуном которой является отец, уехала в Мексику. Там она планировала связаться с российскими властями и попросить убежища "в стране, из которой не будет экстрадирована в Соединенные Штаты". При себе женщина в нарушение законодательства имела документ, помеченный грифом "совершенно секретно" и содержащий информацию, касающуюся национальной безопасности США.
Минюст США утверждает, что в Мексике Ширли написала письмо российскому правительству, в котором сообщала о необходимости в срочном порядке отправить из США в Россию предметы, связанные с ее работой, "прежде чем их заберут и уничтожат".
Задержали американку в августе 2019 года в отеле в Мехико по запросу американских властей.
Бывшей разведчице было предъявлено обвинение в сокрытии несовершеннолетнего от законного опекуна. В ходе изучения ее электронных устройств у нее было обнаружены секретные документы Агентства национальной безопасности и разведки ВМС, а также письмо российскому правительству, с которым она пыталась выйти на связь.
В июле 2020 года Ширли признала свою вину. В рамках досудебного соглашения она получила 8 лет тюрьмы за незаконное хранение секретных документов и 3 года за похищение своего ребенка. "Ширли занимала должность, требующую высочайшего доверия. Когда она совершила свои преступления, она не только нарушила это доверие, но и поставила под угрозу своих работодателей и коллег. Она заслуживает именно такого приговора и ни на один день меньше", - цитирует The Daily Beast слова прокурора Северного округа Западной Вирджинии Билла Пауэлла, сказанные им во время суда.
Elizabeth Jo Shirley, 47, pleaded guilty to charges of unlawfully retaining documents containing national defense information and international parental kidnapping https://t.co/j3XjxA4D51— The Daily Beast (@thedailybeast) January 26, 2021