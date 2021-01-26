Служба внешней разведки Украины (СВРУ) обнародовала информационный бюллетень под названием "Белая книга", в котором утверждается, что, присоединяя к России полуостров Крым, Кремль никогда не рассматривал его с точки зрения экономического (индустриального, аграрного, туристического или гуманитарного) потенциала.

Ссылаясь на многочисленные разведывательные данные, собранные за годы "оккупации", СВР Украины доказывает, что Москва развивает Крым исключительно в соответствии с концепцией своего военного плацдарма, так называемого "непотопляемого авианосца", пренебрегая экономическими, гуманитарными и экологическими факторами.

Азово-Черноморский регион рассматривается Москвой как важный плацдарм для экспансии в странах Средиземноморья, Ближнего Востока и Африки. А милитаризация Крыма играет ключевую роль как фактор изменения военно-политического баланса сил в Черноморском регионе, в частности путем создания системы ограничения свободы действий НАТО в этом регионе.

Как утверждается в документе, на полуострове Россия активно наращивает военные ударные группировки, увеличивает численность войск и оснащает их новыми образцами вооружения и военной техники, с одновременным формированием условий для усиления на этой территории своего ядерного потенциала. Главная цель России, по утверждению СВР, с помощью Крыма стать доминирующим государством в Черноморском регионе. Там создана мощная межвидовая группировка войск (наземные, воздушные и морские части) и насчитывает около 32,5 тыс. человек.

"Российская сторона создает условия для размещение на оккупированных территориях ядерного оружия, отдельных его компонентов и носителей, проводит работы по восстановлению объектов ядерной инфраструктуры, что несет угрозы национальной безопасности Украины", - сообщает Служба внешней разведки Украины.

Инвентаризированы и задействованы практически все советские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые могут быть оснащены ядерными зарядами. Продолжается перевооружение указанных ЗРК современными ракетами, на боевое дежурство поставлены новые ракетные установки. Уже сейчас российские зенитные системы контролируют большую часть Черного моря, а ракеты класса "земля-земля" покрывают его целиком. В Севастополе дислоцированы военные самолеты и корабли, которые также могут быть оснащены ракетами с ядерными зарядами. В риторике российских чиновников превалирует тезис о "праве России размещать ядерное оружие на собственной территории, включая возможность его размещения в Крыму".

Как говорится в докладе украинской разведки, действия РФ по развертыванию в Крыму средств противовоздушной обороны, модернизация Черноморского флота и его массового оснащения крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ" указывают на то, что Москва планирует создать так называемые "зоны запрета доступа" не только в Черноморском регионе, но и в Средиземноморье.

Более того, планы России по развитию и использованию "тактического ядерного оружия", в частности в Крыму, в современных условиях позволяют Кремлю повышать градус давления на международное сообщество, а также агрессивно доминировать на Черноморском, Средиземноморском и Европейском театрах военных действий. Все это угрожает безопасности и национальным интересам не только Украины, но и ее стратегических партнеров, отмечают аналитики Службы внешней разведки Украины.