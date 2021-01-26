Служба внешней разведки (СВР) Украины, которая 24 января отмечает свой профессиональный праздник, подготовила к этой дате первый информационный бюллетень под названием "Белая книга"

Служба внешней разведки Украины Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

Служба внешней разведки (СВР) Украины, которая 24 января отмечает свой профессиональный праздник, подготовила к этой дате первый информационный бюллетень под названием "Белая книга". В этом документе, опубликованном на сайте ведомства, утверждается, что у президента России Владимира Путина наблюдаются очевидные проблемы со здоровьем. "На фоне все более очевидных проблем со здоровьем Владимира Путина, заметной сложности для него физически исполнять публичные функции главы государства, в России де-факто начался период трансфера власти", - говорится в главе "Угрозы происхождением из РФ".

Также отмечается, что независимо от конкретного варианта перехода власти ("Путин - пожизненный президент", "Путин - лидер нации", "Путин - тандем", "преемник Путина" и т.д.) базовый сценарий на среднесрочную перспективу предусматривает сохранение в России государственной модели "путинизма" с Путиным или без него.

По мнению аналитиков СВР, скорых изменений позиции Кремля по основным направлениям российской внешней политики не предвидится, и в ближайшие годы Россия останется основным источником угроз безопасности в Украине и вокруг нее. На стратегическом уровне цели РФ в отношении Украины будут неизменными и предусматривают ее удержание в орбите исключительно российского влияния и недопущение ее движения в европейском и евроатлантическом направлении, сообщает РИА "Новости".

По мнению Службы внешней разведки, среди стратегических целей Кремля - интеграция Украины или ее части в некий сверхгосударственный проект под эгидой Москвы под условным названием "СССР 2.0", а для этого РФ не должна допустить увеличения темпов экономического развития Украины, качества и уровня жизни ее населения. РФ будет стремиться решать свои системные демографические проблемы за счет человеческих ресурсов Украины, отмечают аналитики разведслужбы.

По мнению Службы внешней разведки, цель России - это институционная слабость Украины, подрыв ее государственности, федерализация, приход к власти пророссийских сил. Также в ведомстве уверены, что Москва намерена не допустить участия США в урегулировании ситуации вокруг Украины.

В докладе утверждается, что на такую политику РФ не смогут повлиять ни неблагоприятный для Кремля общий международный фон, ни возникновение ряда новых факторов, таких как победа Джо Байдена на президентских выборах в США, турбулентность на рынках углеводородов, деструктивные явления в российской экономике, а также возможная смена власти в России.

В "Белой книге" среди тактических целей России в отношении Украины перечислены следующие: институциональная слабость Украины и подрыв основ украинской государственности; федерализация Украины (в идеале - создание конфедерации), где фактически контролируемый Москвой субъект федерации будет играть роль "якоря", тормозя движение Украины в сторону Запада; получение пророссийскими силами в Украине контроля над законодательной и исполнительной ветвями власти; ослабление международной поддержки Украины; недопущение непосредственного участия США в урегулировании ситуации вокруг Украины и ее территорий; перекладывание на Украину бремени содержания временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с одновременным сохранением фактического контроля РФ над этими территориями; недопущение реинтеграции временно оккупированных территорий по украинским сценариям; снятие Украиной в одностороннем порядка экономической блокады Донецкой и Луганской областей, а также Крыма; отмена "украинского" пакета западных санкций против РФ в сферах торговли, финансов и технологий, а также персональных ограничений.

В докладе СВР Украины утверждается, что само существование независимой, унитарной и западно-ориентированной Украины представляет угрозу для режима Путина. Однако на нынешнем этапе у России недостаточно ресурсов для "окончательного решения украинского вопроса" силовым способом. Поэтому политика Кремля в отношении Украины ориентирована на системную реализацию долгосрочной стратегии разрушения "украинского государственного проекта", на применение против нее гибридного влияния - одновременного применения внутренних и внешних военных средств, средств безопасности, политического влияния, финансово-экономического, торгового, энергетического, а также информационного давления и использования "пятой колонны".

Служба внешней разведки считает, что Россия при нынешней власти никогда не откажется от контроля над "зоной собственных стратегических интересов", к которой Кремль до сих пор относит государства - бывшие республики СССР. В этом и заключается ключевая угроза со стороны Москвы, которая сделала ставку на реализацию в Украине сценария "управляемого хаоса, расчищающего дорогу реваншу". По замыслу Кремля, в Украине должны быть заложены основы для реванша пророссийских сил, которые будут иметь четко сформированную политическую вертикаль, способную взять под контроль законодательную и исполнительную ветви власти в республике.

Основными предпосылками к реализации этого проекта являются "внутренний раздор, слабость украинских государственных институтов и потеря поддержки со стороны Запада".

Аналитики СВР предупреждают, что выборы в местные органы власти, состоявшиеся в Украине осенью 2020 года, были лишь начальным этапом реализации плана Москвы, а сейчас РФ стремится создать необходимые условия для внеочередных парламентских выборов. И в рамках практической реализации данного сценария Россия активно действует сразу по нескольким направлениям:

1. Размывание институтов украинской государственности . Тут особый акцент делается на углубление противоречий между центром и регионами, кроме того, РФ продолжает раздувать этнический автономизм и региональный сепаратизм в разных регионах Украины, в частности в Закарпатье, Галиции, Бессарабии, а также провоцирует межэтническую и межконфессиональную вражду. Тут, по мнению СВР, Россия преследует политическую цель - дестабилизировать общественно-политическую украинскую жизнь до такого уровня, когда "помощь Кремля" стала бы единственным вариантом для обеспечение "выживания" Украины. Фактически речь идет о попытках разжигание на территории страны "войны всех против всех" и проведение на этом фоне политически-диверсионной или силовой операции по смене руководства Украины.

2.Ослабление международной поддержки Украины . В рамках этого направления Кремль якобы пытается породить на Западе эффект "усталости от Украины". Тут лоббистская и подрывная антиукраинская деятельность пророссийских сил в западных странах умело накладывается на объективные трудности в проведении евроинтеграционных реформ в Украине и углубления кризисных явлений внутри ЕС, отвлекающих внимание Брюсселя от восточноевропейской проблематики. "Деактуализация" украинского вопроса в международном аспекте имеет особое значение для Москвы, как и вывод "крымского вопроса" за его рамки. Для этих целей Россия через дипломатические и другие каналы доводит до иностранных политиков и представителей банковских и деловых кругов данные о якобы нецелевом использовании Украиной кредитных средств, а также технической и гуманитарной помощи.

3. Манипулирование в отношении временно оккупированных территорий . Отношение Кремля к "временно оккупированным территориям" в Донецкой и Луганской областях предусматривают их скорую интеграцию в политико-правовое поле Украины с обеспечением со стороны официального Киева т.н. "особого статуса" этих территорий. По мнению СВР Украины, в сущности речь идет об их суверенизации, предусматривающей полную амнистию функционеров и боевиков "ДНР/ЛНР", проведение выборов на условиях и с участием представителей самопровозглашенных республик и т.п. В этом случае Россия намерена переложить на Украину значительную часть или все бремя содержания и восстановления республик, всю ответственность за социально-демографические проблемы и т.д.

В Службе внешней разведки Украины полагают, что Россия будет использовать следующие рычаги влияния на ситуацию на "временно оккупированных территориях": силовые - присутствие там так называемых "советников" и ограниченного контингента военнослужащих практически всех силовых/специальных структур РФ численностью 2-3 тысячи человек, причем российская сторона способна в сжатые сроки существенно увеличить это присутствие через неконтролируемый украинской стороной участок государственной границы с РФ; финансовые - наполнение большей части бюджета ДНР и ЛНР средствами федерального бюджета РФ и через посреднические структуры (ЗАО "Внешторгсервис", механизмы "гуманитарной помощи" и др.); институциональные - обеспечение функционирования на оккупированной территории такой властной модели, которая является видоизмененной копией действующей в РФ и в то же время основывается на тотально коррумпированных политико-общественных отношениях (многочисленные "серые" схемы позволяют обогащаться властным группам в Москве и в новых республиках).

В СВР подчеркивают, что "оккупированные территории Донбасса важны для РФ не как таковые, а прежде всего как инструмент дестабилизации внутренней ситуации в Украине". Как говорится в докладе, Россия стремится маргинализировать эти территории, превратить их в "серую зону" в самом широком понимании (отмывание средств части российской элиты, в т.ч. руководства силового блока, сбыт низкокачественной продукции российских производителей, апробация политических технологий контроля над населением). РФ стремится испытывать на "временно оккупированных территориях" новую военной техники, которая еще не прошла всех этапов испытаний, а также испытывать и тестировать на населении "республик" новые медицинские препараты и вакцины, не прошедшие всех необходимых этапов испытаний.

4. Создание угрожающего военного фона . Российский военный потенциал, сосредоточенный у границ с Украиной, дает возможность без дополнительной мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях провести силами трех межвидовых группировок любую по форме военную операцию против Украины, отмечают в СВР. В то же время наиболее вероятным является манипулирование Россией возможностью военного вторжения, а также использование с этой целью многочисленных военных учений вблизи границ Украины, в частности запланированных в 2021 году стратегических командно-штабных учений "Запад-2021".

5. Экономическое, в том числе энергетическое, давление . Это направление предусматривает ведение широкомасштабной торгово-экономической войны против Украины, в том числе как элемент давления для получения политических дивидендов, полагают в украинской разведке. По ее мнению, Россия будет расширять санкции против Украины, усиливать финансовое давление, энергетический шантаж, транзитно-транспортную блокаду, продолжит вытеснять украинских товаропроизводителей с традиционных рынков сбыта, будет и дальше дискредитировать украинские предприятия на международных рынках, продолжит инвестиционное проникновение на рынки Украины через подставные структуры.

В информационном бюллетене "Белая книга" утверждается, что Азово-Черноморский регион рассматривается Москвой как важный плацдарм для экспансии в странах Средиземноморья, Ближнего Востока и Африки. А милитаризация Крыма играет ключевую роль как фактор изменения военно-политического баланса сил в Черноморском регионе, в частности путем создания системы ограничения свободы действий НАТО в этом регионе.

СВР Украины ссылается на многочисленные разведывательные данные, собранные за годы "оккупации", подтверждающие, что Москва никогда и не рассматривала Крым с точки зрения его экономического (индустриального, аграрного, туристического или гуманитарного) потенциала.

На полуострове Россия активно наращивает военные ударные группировки, увеличивает численность войск и оснащает их новыми образцами вооружения и военной техники, с одновременным формированием условий для усиления на этой территории своего ядерного потенциала. Главная цель России, по утверждению СВР, с помощью Крыма стать доминирующим государством в Черноморском регионе. Там создана мощная межвидовая группировка войск (наземные, воздушные и морские части) и насчитывает около 32,5 тыс. человек.

"Российская сторона создает условия для размещение на оккупированных территориях ядерного оружия, отдельных его компонентов и носителей, проводит работы по восстановлению объектов ядерной инфраструктуры, что несет угрозы национальной безопасности Украины", - утверждает Служба внешней разведки Украины.

Инвентаризированы и задействованы практически все советские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые могут быть оснащены ядерными зарядами. Продолжается перевооружение указанных ЗРК современными ракетами, на боевое дежурство поставлены новые ракетные установки. Уже сейчас российские зенитные системы контролируют большую часть Черного моря, а ракеты класса "земля-земля" покрывают его целиком. В Севастополе дислоцированы военные самолеты и корабли, которые также могут быть оснащены ракетами с ядерными зарядами. В риторике российских чиновников превалирует тезис о "праве России размещать ядерное оружие на собственной территории, включая возможность его размещения в Крыму".

Как говорится докладе украинской разведки, действия РФ по развертыванию в Крыму средств противовоздушной обороны, модернизация Черноморского флота и его массового оснащения крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ" указывают на то, что Москва планирует обеспечить так называемые "зоны запрета доступа" не только в Черноморском регионе, но и в Средиземноморье.

Более того, планы России по развитию и использованию "тактического ядерного оружия", в частности в Крыму, в современных условиях позволяют Кремлю повышать градус давления на международное сообщество, а также агрессивно доминировать на Черноморском, Средиземноморском и Европейском театрах военных действий. Все это угрожает безопасности и национальным интересам не только Украины, но и ее стратегических партнеров, отмечают аналитики Службы внешней разведки Украины.