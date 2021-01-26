Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил, что его страна избавилась от коронавируса, и что с 1-го января не было ни одного нового случая заболевания COVID-19

Пресс-служба президента Таджикистана / YouTube Обращаясь с посланием к депутатам парламента Рахмон также подчеркнул, что отсутствие коронавируса в пределах страны не означает, что ее граждане должны отказаться от дальнейшего соблюдения мер безопасности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции

Пресс-служба президента Таджикистана / YouTube

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил, что его страна избавилась от коронавируса, и что с 1-го января не было ни одного нового случая заболевания COVID-19.

Обращаясь с посланием к депутатам парламента Рахмон также подчеркнул, что отсутствие коронавируса в пределах страны не означает, что ее граждане должны отказаться от дальнейшего соблюдения мер безопасности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Основное внимание в этой части послания президент уделил свадьбам и работе мечетей, отмечает "Радио Свобода".

Также, по словам Рахмона, приезжающие из-за границы должны пробыть некоторое время в карантине, в рамках санитарных требований.

Как отмечает издание, слова Эмомали Рахмона о победе над коронавирусом противоречат данным Минздрава Таджикистана. Начиная с 1 января, ведомство сообщало о нескольких новых случаях коронавирусной инфекции в стране. А министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода 31 декабря 2020 года заявил в интервью госагентству "Ховар", что инфицирование COVID-19 в Таджикистане может быть сокращено и сойти на нет только к лету 2021 года.

За время эпидемии, по официальным данным, в Таджикистане COVID-19 заболели более 13 тысяч 300 человек, умерли 90. В журналистском расследовании RFE/RL, опубликованном летом, говорилось, что реальное число летальных исходов в стране может быть выше в несколько раз, включая десятки врачей и медсестёр, которые лечили заразившихся коронавирусом.

Власти другой страны Центральной Азии, в которой действует авторитарный режим, Туркмении, утверждают, что у них никогда не было ни одного случая COVID-19. При этом Всемирная организация здравоохранения высказывала опасения в связи с участившимися там случаями атипичной пневмонии, а журналисты сообщали о признаках роста смертности.