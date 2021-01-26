Тигры в зоопарке города Бороса

Håkan P / YouTube

Тигрица Настасья и несколько львов в зоопарке города Бороса на западе Швеции заразились COVID-19. Об этом сообщает телеканал SVT.

Это первый в Швеции случай коронавируса у кошачьих. Взятый для анализа материал отправили в немецкую лабораторию и в Шведский ветеринарный институт, которые подтвердили заражение SARS-CoV-2. 17-летняя тигрица быстро теряла аппетит, состояние животного ухудшилось, в итоге ее пришлось усыпить. У остальных заразившихся наблюдаются легкие симптомы. Их вольер изолирован, передает ТАСС.

Медики полагают, что животные заразились от сотрудников зоопарка. У многих из них наблюдались симптомы COVID-19, у трех вирус диагностирован.

"На сегодняшний день в мире не было ни одного случая, чтобы инфекция перешла от кошки к человеку", - прокомментировал произошедшее государственный эпизоотолог Карл Столь.

Представители семейства кошачьих оказались довольно восприимчивы к новому коронавирусу. Еще весной 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке тигр заболел COVID-19.

А в середине января сообщалось, что у кота в Санкт-Петербурге также был выявлен коронавирус. "Наиболее вероятно источником заражения домашнего животного стали хозяева, которые заболели раньше и перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме. У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи", - рассказали российские ученые, изучавшие этот случай заражения.

У кота взяли мазки, выделенные возбудители болезни оказались идентичными тем, что были обнаружены у хозяйки животного. "Секвенированые штаммы показали, что они относятся к наиболее распространенному и циркулирующему в России клайду GR и не несут каких-то специфических замен, отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей", - подчеркивали медики.

Они добавили, что случаи заражения домашних животных регистрировались с самого начала пандемии. "Кошки переносят инфекцию с разной степенью тяжести, и в абсолютном большинстве зарегистрированных случаев животное поправляется", - сказали специалисты.

В январе также сообщалось, что две гориллы из американского зоопарка в Сан-Диего заболели коронавирусной инфекцией. Это первый известный случай передачи вируса человекообразным обезьянам. Они начали кашлять 6 января, после чего у них заподозрили коронавирус и провели тесты. Лаборатория Министерства сельского хозяйства США 11 января подтвердила, что животные больны COVID-19.

В Дании коронавирус передался норкам, которых разводят на специальных фермах. Причем власти страны опасались, что вирус мутировал и стал передаваться от норок человеку. В связи с этим было принято решение о поголовном забое норок. Позднее правительство признало это решение ошибочным и незаконным.