Обвинение в поджоге в городе Нант на западе Фоанции кафедрального собора Святых Петра и Павла XV века предъявили 39-летнему беженцу из Руанды, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Monde. Ему грозит наказание в 10 лет тюрьмы и штраф в 150 тыс. евро, приводятся слова прокурора Нанта.

Подозреваемый, помогавший в приходе, признался, что развел огонь на главном органе, на малом органе и на электрическом щите. Обвинения предъявлены за "порчу или уничтожение имущества других лиц в результате пожара".

Адвокат подозреваемого заявил, что его подзащитный сотрудничает со следствием. По словам юриста, мужчина глубоко раскаивается в содеянном.

Телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что обвиняемый находится во Франции с 2012 года и был обязан покинуть французскую территорию в конце 2019 года. Его вид на жительство истек в марте этого года и стал недействительным. До пожара в соборе преступник не был замечен в других нарушениях закона.

Ректор нантского собора Юбер Шампенуа признал, что полностью доверял обвиняемому, который несколько лет прислуживал в церкви.

Напомним, утром 18 июля крупный пожар произошел в соборе святых Петра и Павла в Нанте. Его тушили более сотни пожарных. В течение нескольких часов им удалось локализовать и в конечном счете подавить огонь, однако был полностью уничтожен большой орган, частично нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма. С самого начала расследования версия об умышленном поджоге была приоритетной.

Собор Святых Петра и Павла заложили в Нанте в 1434 году, его строили 457 лет - до 1891 года. Он является одним из крупнейших готических соборов Франции. Июльский пожар не первый за время существования храма. В 1972 году в огне сгорела его крыша. На ликвидацию последствий того возгорания ушло 13 лет. Для прихожан собор открыли снова только в 1985 году.