Власти США в последнее время усилили давление на европейских подрядчиков строительства газопровода "Северный поток - 2" и угрожают им "далеко идущими" последствиями в случае продолжения сотрудничества с проектом, сообщает ТАСС

Как пишет немецкая газета Die Welt, американская сторона провела две видеоконференции с подрядчиками газопровода из Германии и других стран Европы, чтобы "указать на далеко идущие последствия их дальнейшего участия в проекте". Со стороны США в них участвовали в общей сложности 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Как рассказали газете источники, американские чиновники "очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению строительства "Северного потока - 2".

При этом источники назвали угрозы со стороны Вашингтона "очень серьезными".

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на этой неделе заявил, что Кремль обеспокоен этими действиями, а санкции назвал неприемлемыми и противоречащими законодательству.