Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. "По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении на сайте Кремля. Последний раз украинский и российский лидеры созванивались в феврале 2020 года.

В ходе беседы стороны "позитивно оценили" согласование мер по прекращению огня на востоке, которые выступают в силу 27 июля. При этом, как отмечается в сообщении Кремля, Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования.

Российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра.

"Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей", - говорится в сообщении.

Россией и Украиной принято решение вести больше переговоров в рамках минских соглашений.

Зеленский заявил, что минским соглашениям нет альтернативных вариантов, из-за чего важно стараться найти компромиссы и начать эффективно соблюдать все договоренности. На это российский лидер попросил киевские власти доказывать подобные высказывания "реальными действиями".

Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Офис президента Украины.

"Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины", - говорится в сообщении украинской стороны.

Зеленский также поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Ранее на заседании контактной группы по Донбассу стороны согласовали комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, который кроме прочего включает в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили, что готовы к реализации дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе и выпустили приказы о запрете использования оружия с 27 июля.