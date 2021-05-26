Польское правительство приняло решение запретить самолетам белорусских авиаперевозчиков заходить в воздушное пространство Польши. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

"Совет министров принял запрет на вход в польский воздушное пространство самолетов, которыми пользуются перевозчики из Белоруссии. Это элемент реализации санкций, о которых премьер-министр требовал во время Европейского совета ", - заявил он.

Ранее рейс белорусской авиакомпании "Белавиа", который летел из Минска в Барселону, не вошел в воздушное пространство Польши, почти два часа кружил в небе и в итоге вернулся в аэропорт Минска. Позже в пресс-службе "Белавиа" сказали, что "за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании". При этом в "Белавиа" отмечают, что у них были все разрешения на выполнение рейса по данному маршруту.

Belavia flight #B2869 from Minsk to Barcelona is holding over Belarus. Reason is currently unknown.https://t.co/w1TND8atFM pic.twitter.com/T1znrgCUSx — Flightradar24 (@flightradar24) May 26, 2021

В Польском агентстве гражданской авиации заявили РИА "Новости", что самолет белорусской авиакомпании не допустили в воздушное пространство страны, так как "Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией". При этом пресс-секретарь агентства Павел Лукашевич сказал ТАСС, что Польша сообщила самолету "Белавиа" о возможных сложностях при пересечении воздушного пространства Франции, но не запрещала ему входить в собственное воздушное пространство.

Павел Лукашевич также отметил, что в варшавском аэропорту в то же время приземлился другой самолет "Белавиа", который летел из Минска, пишет "Новая газета".

24 мая руководители государств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Участники саммита рекомендовали своим перевозчикам прекратить полеты над территорией этой страны.

Многие западные страны решили запретить европейским перевозчикам строить маршруты через Белоруссию и ограничить полеты белорусских авиакомпаний.

Соответствующий запрет должен утвердить Совет ЕС, но некоторые страны уже начали закрывать свое воздушное пространство для белорусских перевозчиков.

Как сообщалось, крупнейшая авиакомпания Польши LOT прекратила сообщение с Минском и установила альтернативные маршруты полетов в обход территории Белоруссии.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась. Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал, что Белоруссия заставила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

Также стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (оба канала внесены Минском в список экстремистских). Он арестован. Вместе с ним задержали, а затем арестовали гражданку России Софию Сапегу.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, 11 греков, девять французов, а также белорусы, поляки, румыны, немцы, латыши, россияне, граждане Грузии и других стран. В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.