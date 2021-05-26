В США призвали расследовать происхождение COVID-19, подозревая, что Китай не был "полностью откровенным"

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Власти США официально призвали провести всестороннее расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, так как Китай не был "полностью откровенным" во время работы международной комиссии, расследовавшей обстоятельства появления нового коронавируса, жертвами которой в мире стали уже более 3-х миллионов человек.

Как заявил советник Белого дома Энди Славитт, "мы должны докопаться до сути происшедшего, вне зависимости от того, каким будет вывод. Нам требуется полная открытость со стороны Китая. Нам нужна помощь со стороны ВОЗ в этом деле, и мы не ощущаем этой помощи в данный момент".

По официальной версии, источником заражения коронавирусом стало мясо диких животных, которые в свою очередь получили вирус от летучих мышей. Первоначальные подозрения о том, что вирус был объектом изучения в институте вирусологии в Ухане и мог распространиться в результате неосторожного с ним обращения были отвергнуты подавляющим большинством экспертов и медицинскими властями в разных странах.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие Ухань в начале нынешнего года, также пришли к выводу, что наиболее вероятной была передача вируса от животных человеку. Между тем, прошлой осенью Госдепартамент США начал свое собственное расследование, связанное с поисками источника коронавируса, напоминает "Радио Свобода"*. Как сообщает CNN, особый интерес Госдепартамента вызвал факт связи института вирусологии с китайской армией. Расследование было закрыто администрацией Джо Байдена, у которой были сомнения в обоснованности предварительных выводов.

В минувшее воскресенье газета The Wall Street Journal опубликовала информацию о докладе американской разведки, в котором говорится о сотрудниках института в Ухане, госпитализированных с симптомами COVID-19 еще в ноябре 2019 года. Официальный Пекин датирует первые заражения концом декабря 2019 года.

Советник Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи считает наиболее вероятной версию перехода вируса от животного к человеку, но, по его словам, "расследование должно быть проведено".