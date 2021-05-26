Санкции, которые Евросоюз планирует ввести против Белоруссии из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair и задержания находившегося на его борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича, могут затронуть отрасль производства калийных удобрений

European Council Так, государственное предприятие "Беларуськалий" - один из мировых лидеров по производству удобрений. В прошлом году на его долю пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 миллиарда долларов. Пошлины на экспорт и налоги "Беларуськалия" - это 8-10% всего бюджета Белоруссии

MaraZet / Wikipedia

Санкции, которые Евросоюз планирует ввести против Белоруссии из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair и задержания находившегося на его борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича, могут затронуть отрасль производства калийных удобрений. Они составляют важную статью экспорта.

Новые рестрикции ожидаются к началу июня, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Издание отмечает, что экспорт калия из Белоруссии удовлетворяет значительную часть спроса на этот вид продукции в странах Европы.

Так, государственное предприятие "Беларуськалий" - один из мировых лидеров по производству удобрений. В прошлом году на его долю пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 миллиарда долларов. Пошлины на экспорт и налоги "Беларуськалия" - это 8-10% всего бюджета Белоруссии, отмечала Русская служба BBC. Телерадиокомпания называла предприятие "основным поставщиком валюты" для президента Александра Лукашенко.

Полный запрет европейским компаниям вести дела с белорусскими может привести к кратковременному взлету цен на калийные удобрения в Европе, так как Белоруссия обеспечивает около 25% регионального спроса на них, передает "Дождь". Однако аналитик "ВТБ Капитал" Елена Сахнова считает, что ситуация быстро нормализуется, потому что белорусские компании смогут заменить другие поставщики. В качестве примера она привела российский "Уралкалий".

Как бы то ни было, Александр Лукашенко болезненно воспринимает санкции, направленные против белорусской промышленности. В январе он назвал "бандитскими" санкции Запада, под которые попали несколько промышленных предприятий страны. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. Лукашенко также поручил правительству выработать на указанные санкции "симметричный" ответ.

"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать. Каким образом, я хотел бы послушать", - добавил белорусский лидер. Его слова приводило агентство "Белта".

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии. Ограничения, по данным Bloomberg, затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых работают государственные предприятия республики.

В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии и потребовал освободить Романа Протасевича.

23 мая в аэропорту Минска экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась. Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал, что Белоруссия заставила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

Также стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (оба канала внесены Минском в список экстремистских). Он арестован. Вместе с ним задержали, а затем арестовали гражданку России Софию Сапегу.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, 11 греков, девять французов, а также белорусы, поляки, румыны, немцы, латыши, россияне, граждане Грузии и других стран. В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.