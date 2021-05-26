В Охотском море столкнулись российское и японское рыболовные суда, три человека погибли

NHK

Российское и японское рыболовецкие судна столкнулись в Охотском море у побережья Хоккайдо, сообщает Kyodo. По данным агентства, погиб 60-летний старший механик японского судна и двое 30-летних членов экипажа, находившихся на палубе. Среди россиян пострадавших нет.

По данным береговой охраны Японии, столкновение произошло около 6 часов утра, официальная причина столкновения пока не названа. Местная метеорологическая служба выпускала предупреждение о густом тумане.

"Японское судно перевернулось. Члены экипажа упали в море. Всех подняли на борт российского судна "Амур"", - цитирует ТАСС Морской спасательный подцентр Южно-Сахалинска. Российское судно "Амур" с 23 членами экипажа доставляло морепродукты из Сахалина в Момбецу. Японское судно Hokko Maru занималось ловлей краба.

Пятеро мужчин, трое из них без признаков жизни, были доставлены береговой охраной в порт приписки, примерно в 23 километрах от места аварии. Затем была подтверждена смерть троих мужчин. "Мы выполняли работу и не могли двигаться по тросу в море. Российское судно врезалось в нас", - рассказал Kyodo выживший член японского экипажа.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на морской спасательный координационный центр "Южно-Сахалинск", российское судно следует в порт Момбецу на севере Японии для разбирательства. "По предварительным данным, аварию могли спровоцировать сложные метеоусловия. Видимость в районе столкновения не позволяла командам визуально идентифицировать друг друга", - сказал собеседник агентства.

Расследование инцидента будет проводить японская сторона. В частности предстоит установить, имелось ли в наличии и сработало ли на судах оборудование, предупреждающее об опасном сближении, и какими при этом были действия обеих команд.