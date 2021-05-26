Полицейские города Гилфорд в штате Нью-Гэмпшир в США получили ордер на арест артиста Мэрилина Мэнсона (Брайана Уорнера). Певца обвиняют в нападении на человека, пишет Daily Beast.

По предварительным данным, от агрессии со стороны певца пострадал видеооператор, который снимал концерт Мэнсона в 2019 году. Музыканту грозит до года тюрьмы или штраф до двух тысяч долларов, отмечает "Эхо Москвы".

В полиции уточнили, что ордер не связан с обвинениями в сексуальном насилии.

За последние месяцы несколько женщин обвинили музыканта Мэрилина Мэнсона в физическом и сексуальном насилии. Так, актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что певец "ужасно издевался" над ней в течение трех лет, когда они состояли в отношениях.

Роман Мэнсон и Вуд начался в 2007 году. В 2010-м партнеры обручились, но в том же году разорвали отношения.

"Имя человека, который надо мной издевался, - Брайан Уорнер, также известный всему миру как Мэрилин Мэнсон, - заявила актриса. - Он начал заниматься "грумингом" [то есть "обхаживанием"] по отношению ко мне, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной в течение многих лет. Он подчинил меня и манипулировал мной. Я больше не хочу жить в страхе, что мне отомстят, будут меня шантажировать или поливать грязью. Пока он не начнет разрушать еще чьи-то жизни, я хочу обличить этого опасного человека и заявить, что многие в этом бизнесе ему потакали. Хочу выразить солидарность с многими жертвами, которые больше не будут молчать".

Ранее Вуд говорила, что ей пришлось пережить домашнее насилие и изнасилования, однако не уточняла, кого именно она в этом обвиняет.

В 2019 году актриса предложила законопроект, продлевающий срок ответственности за домашнее насилие с 3 до 5 лет. В октябре того же года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал этот законопроект, и в 2020 году он стал законом, сообщала Русская служба BBC.

Тогда же, давая показания в конгрессе, Вуд заявила, что Мэнсон скрывал от нее свою зависимость от алкоголя и наркотиков, и у него случались приступы запредельной ревности, когда он громил дом, запирал ее в комнате и угрожал ей.

Представители певца в ответ заявляли: "В течение нескольких лет появлялось множество публикаций, в которых Эван Рейчел Вуд очень хорошо говорила о своих отношениях с Мэнсоном. К сожалению, в наше время люди верят написанному в интернете и могут говорить что угодно без всяких доказательств. Последствия таких действий могут быть катастрофическими, распространять не основанную на фактах информацию - совершенно безответственно. Как люди и сотрудники масс-медиа, мы должны стремиться к тому, чтобы иметь дело с фактами и правдой, а не прятаться за домыслами и предположениями для продвижения собственной точки зрения".

Представители Мэнсона также пытались оправдать его реплику, брошенную в интервью журналу Spin в 2009 году, когда он заявил по поводу Вуд: "Каждый день я мечтаю о том, как разобью ей голову молотком". "Понятно, что это было нагнетание драмы рок-звездой, рекламирующей свою новую запись, а не реальное утверждение", - убеждали они.

33-летняя Вуд известна по ролям в таких фильмах, как "Рестлер" и "Мартовские иды", она также озвучивала героев популярных фильмов "Холодное сердце-2", "Астерикс" и "Викинги". Ее самая известная роль - андроид Долорес Абернати в сериале HBO "Мир Дикого запада".

52-летний Мэнсон с 1994 года выпустил 11 студийных альбомов, три из которых в Великобритании вошли в первую тройку по объемам продаж в Великобритании.

Другие жертвы насилия

Эшли Уолтерс заявила, что работала с Мэнсоном в качестве личного помощника. Она утверждает, что певец "часто прибегал к насилию" и начинал бросаться тарелками и другими тяжелыми предметами. Она обвиняет его в том, что он предлагал ее в качестве "подарка" для секса с теми, кто с ним работал, и продолжал преследовать ее уже после окончания их профессиональных отношений. Уолтерс говорит, что теперь она страдает от посттравматического синдрома (ПТСР) и депрессии.

Габриэлла, также известная как музыкант SourGirrrl, заявила, что Мэнсон неоднократно связывал ее и насиловал. По ее утверждениям, музыкант заставлял ее принимать вместе с ним наркотики и требовал, чтобы она заключила с ним "договор, скрепленный кровью", - и при этом разрезал их руки разбитым стеклом. Как говорит Габриэлла, из-за их отношений она как-то пыталась совершить самоубийство и из-за этого провела рождественские праздники в больнице. По ее словам, у нее был диагностирован посттравматический синдром, и она по-прежнему страдает от ночных кошмаров.

Модель Сара Макнилли утверждает, что однажды Мэнсон швырнул ее к стене и "угрожал разбить лицо бейсбольной битой". Она говорит, что Мэнсон запирал ее в комнате, когда она "плохо себя вела", и часами отчитывал ее. Она также утверждает, что страдает от ПТСР и проблем с психикой.

Актриса Эшли Линдси Морган говорит, что Мэнсон не позволял ей есть, спать и покидать дом. Она утверждает, что Мэнсон резал и обжигал ее и заставлял приносить ему нацистские сувениры. Она тоже говорит, что страдает от ПТСР, испытывает тревожность и ее мучают ночные кошмары.

В мае показания против Мэнсона дала 36-летняя американская модель Эшли Морган Смитлайн. В интерью People она утверждает, что жила с настоящим монстром.

По словам модели, все два года отношений артист "бесчисленное число раз" ее насиловал, кусал, "резал ножом с изображением свастики", бил плетью, засовывал ей в рот кулак во время секса и запирал в особой стеклянной звуконепроницаемой комнате каждый раз, когда она его злила. Комната эта называлась "клетка для плохих девочек" - в ней он ее морил голодом.

Смитлайн и Мэнсон познакомились летом 2010-го. Музыкант предложил девушке роль в кино, они оживленно разговорились, и будущая жертва вскоре ощутила с рокером "глубокую связь". Мэнсон показался ей интеллектуалом, с которым она беседовала, в частности, о писателях Набокове и Толстом, пишет "Российская газета".

Мэнсон буквально завалил девушку SMS, в которых просил Смитлайн, еврейку по национальности, приобретать для него метательные ножи, кнуты и нацистские сувениры. Это не отпугнуло девушку, и в ноябре она начала встречаться с эпатажным артистом.

Позднее Мэнсон стал изощренно издеваться над возлюбленной. Он вырезал на ее бедре свои инициалы, пил кровь модели и заставлял ее пить свою кровь. Однажды Мэнсон сломал подруге нос. Он также метал в нее ножи. Но бросить садиста не было сил, так как Эшли чувствовала психологическую зависимость от психопата.