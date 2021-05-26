Голландский суд завершил предварительное производство по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Последним этапом процесса стал осмотр судьями реконструкции и собранных на месте крушения обломков самолета, состоявшийся в среду на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн

CourtMH17 / Twitter Следующий этап - рассмотрение дела по существу, которое начнется 7 июня

CourtMH17 / Twitter

Голландский суд завершил предварительное производство по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Последним этапом процесса стал осмотр судьями реконструкции и собранных на месте крушения обломков самолета, состоявшийся в среду на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн в Нидерландах.

Основное время представители инстанции провели в ангаре в сопровождении представителей прокуратуры, защиты и адвокатов родственников. В определенный момент потребовался даже специальный подъемник, на котором судьи по одному поднимались к потолку, чтобы лучше разглядеть характер повреждений, передает ТАСС.

"Нам нужно время для того, чтобы все обдумать, - отметил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, закрывая заседание. - Потом можно будет рассказать о наших замечаниях. Мы сделаем это 7 июня, в день, когда возобновятся слушания".

Как отметила отвечающая за связи с прессой судья Мария Кнейфф, осмотр был важен с точки зрения того, чтобы судьи могли получить собственное представление. "В конечном счете, именно судьям предстоит ответить на вопросы [о виновности или невиновности обвиняемых], - подчеркнула она. - И осмотр реконструкции важен для этого".

Следующий этап - рассмотрение дела по существу, которое начнется 7 июня. В ходе слушаний суд намерен обсудить три главных вопроса: был ли рейс MH17 сбит из ЗРК "Бук", была ли ракета выпущена из-под Первомайского и были ли обвиняемые причастны к этому. "Однако в ходе слушаний в начале июня ответы на эти вопросы даны не будут, - заметила Мария Кнейфф. - Ответы будут даны лишь при вынесении вердикта".

Осмотр места реконструкции прокомментировала РИА "Новости" адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова. "Это наше третье посещение места реконструкции. Это была инициатива суда - провести здесь выездное заседание. Мы думаем, что оно было очень хорошо организовано. Однако на самом деле обломков гораздо больше, чем представлено здесь. Они лежат в 80 контейнерах. Также есть обломки, которые еще не восстанавливались. Так что здесь представлена ограниченная картина обломков", - сказала адвокат.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший регулярный рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит, как считает международное следствие, ракетой ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек (граждане десяти государств) погибли.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ). В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в нее не вошла. С самого начала возникли подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии, использовавшие для уничтожения самолета зенитно-ракетный комплекс "Бук". В ходе расследования эти подозрения подтвердились.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и отставному полковнику ФСБ Игорю Стрелкову-Гиркину, его заместителю, командиру разведгруппы и генерал-майору Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый", его заместителю полковнику Олегу Пулатову, который, предположительно, был связан с разведкой в Донецке. Украинский подозреваемый в деле - полевой командир сепаратистов Леонид Харченко.

В рамках расследования встал вопрос и о том, какова роль российского руководства в произошедшем. Голландские следователи обнародовали несколько телефонных разговоров между Игорем Гиркиным и российскими чиновниками - предположительно, главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым. В разговорах речь шла о помощи от России. В беседе с Аксеновым Гиркин перечислил, что необходимо - противотанковая артиллерия, танки и ПВО с уже готовыми специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". Ему сообщили, что помощь придет.

А Сурков за неделю до катастрофы MH17 заверял премьер-министра ДНР Александра Бородая в том, что "поговорил со старшими товарищами, старше не бывает" о военной помощи ополченцам и намекнул на некое "переломное действие".

В середине ноября 2019 года Международная следственная группа опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения на территорию Украины пророссийских вооруженных формирований, воюющих под флагами ДНР и ЛНР, а оружие ополченцам отправляли по каналам ФСБ и ГРУ. Были обнародованы и показания свидетеля, из которых следовало, что рядом с "Буком", из которого выпустили ракету по лайнеру, находились сотрудники ФСБ.

15 октября прошлого года МИД РФ объявил о прекращении консультаций с Нидерландами и Австралией, отметив, что они не имеют смысла из-за недружественных шагов голландской стороны, которая, не дожидаясь даже промежуточных итогов работы, подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Россия согласилась на проведение трехсторонних консультаций по всему комплексу вопросов, связанных с обстоятельствами крушения рейса МН17, исходя из того, что такие контакты будут способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы. Однако, отметили в МИД, "по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших". Таким образом, указали в дипведомстве, "ответственность за срыв трехсторонних консультаций полностью лежит на официальной Гааге".