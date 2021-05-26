Президент США заявил, что не видит смысла в новых санкциях против "Северного потока-2"

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Президент США Джо Байден заявил, что поскольку строительство "Северного потока-2" практически завершено, введение санкций против газопровода было бы контрпродуктивным для отношений Вашингтона с Европой. Байден при этом пояснил, что с самого начала выступал против строительства газопровода, но в тот момент не был хозяином Белого дома.

"Он [трубопровод] был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой", - сказал журналистам Байден. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Американский сенатор-республиканец Тед Круз подверг критике это решение властей США. "Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом, чтобы поблагодарить за многомиллиардный подарок, который сделал ему Байден, отказавшись от санкций против "Северного потока-2", - написал сенатор в своем Twitter, намекнув на предполагаемую встречу двух президентов, которая должна состояться 16 июня в Женеве.

19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил отказ Вашингтона от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам главы американской дипломатии, данное решение отвечает национальным интересам США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление позитивным сигналом, однако 21 мая администрация Байдена внесла в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока-2". Речь идет о "Мортранссервисе", ФГБУ "Морская спасательная служба" и Самарском теплоэнергетическом имущественном фонде. Также сообщалось, что под санкции подпали трубоукладчик "Академик Черский", исследовательское судно "Балтийский исследователь", "Капитан Беклемишев", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".