Снятый с борта Ryanair и задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины, заявил глава КГБ республики Иван Тертель

БЕЛТА Роман Протасевич

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Снятый с борта Ryanair и задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины, заявил глава КГБ республики Иван Тертель, которого цитирует агентство БелТА.

"Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны", - заявил Тертель.

По словам главы КГБ республики, Протасевич активно применял против Белоруссии опыт, полученный в составе батальона. "Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским", - указал Тертель.

Он добавил, что сейчас Протасевич дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Белоруссии, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. "Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем", - заявил он.

Напомним, на видео, продемонстрированном в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник вечером, Протасевич заявил, что не имеет никаких проблем со здоровьем, а отношение к нему силовиков максимально корректное и соответствует закону. Он также сказал, что "сотрудничает со следствием" и "дает признательные показания" по уголовному делу о массовых беспорядках.

В то же время европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал ролик с видеообращением "примером дезинформации". "Мы знаем, что это дезинформация, мы можем понимать это по сигналам, мы можем прочитать это по лицу", - сказал Бретон, которого цитирует РИА "Новости".

Между тем основатель полка "Азов", экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий заявил, что Протасевич действительно участвовал в его деятельности. "Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", - написал Билецкий в колонке для интернет-издания "Украинская правда". По мнению Билецкого, украинские власти должны немедленно предоставить украинское гражданство всем белорусам, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, и поддерживать акции сопротивления в Белоруссии.