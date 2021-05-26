Генпрокуратура Литвы рассматривает дело против Лукашенко из-за посадки Ryanair по статье "угон самолета"

DepositPhotos / dabldy Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) подала в Генеральную прокуратуру Литвы заявление в отношении Александра Лукашенко

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) подала в Генеральную прокуратуру Литвы заявление в отношении Александра Лукашенко. Заявление было подано накануне вечером в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair с целью задержания известного белорусского блогера, бывшего главреда Telegram-канал Nexta Романа Протасевича.

В RSF считают, что власти Белоруссии объявили ложную тревогу, чтобы вынудить самолет Ryanair к посадке в Минске и задержать Протасевича. Сам Лукашенко назван виновным в нарушении статей 251 и 252-1 Уголовного кодекса Литвы (угон самолета с преступным намерением). Заявление направлено лично против президента Белоруссии, так как "этот угон произошел, по всей очевидности, напрямую по его настоянию", отметил глава германского филиала RSF Кристиан Мир.

Как сообщает Deutsche Welle, в заявлении RSF, в частности, указывается на то, что имеется "много убедительных свидетельств того, что белорусское правительство объявило ложную тревогу, чтобы вынудить самолет к посадке и задержать журналиста". Основной целью принудительной посадки самолета и задержания Протасевича было запугивание гражданского общества, при этом этот сигнал направлен, прежде всего, критически мыслящим журналистам в Беларуси и других странах, указывают правозащитники.

23 мая лайнер Ryanair, совершавший перелет из Греции в Литву, совершил посадку в Минске, так как белорусские диспетчеры сообщили о возможном минировании борта. После посадки самолета белорусские силовики задержали находившегося на борту оппозиционного активиста, бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, гражданку России, Софию Сапегу. В Белоруссии в отношении Протасевича возбуждено уголовное дело, его обвиняют в экстремистской деятельности и включили в список террористов.

Россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Протасевичем, суд арестовал на два месяца во вторник, 25 мая, по подозрению в разжигании национальной розни и социальной вражды. Ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

Главы государств и правительств стран Евросоюза призвали зарегистрированные в ЕС авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии и поручили Совету ЕС принять меры по закрытию авиапространства и аэропортов Евросоюза для белорусских авиалиний, а также "как можно скорее" ввести санкции против лиц и организаций из Белоруссии, причастных к инциденту. Действия Минска резко осудили не только в Евросоюзе, но и в США, Великобритании, НАТО и ООН.

Расследование инцидента уже начали не только генпрокуратура Литвы, но и Генпрокуратура Польши, возбудившая уголовное дело по факту принуждения самолета к приземлению в Минске.

К проведению расследования призвали Франция, Австрия, НАТО, генсек ООН Антониу Гуттериш, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Представитель Еврокомиссии Стефан Кеерсмакер накануне сообщил, что расследование после соответствующего приглашения белорусских властей возглавит Международная организация гражданской авиации.

Лукашенко объяснил, что сообщение о "минировании" самолета Ryanair с "террористом" на борту поступило из Швейцарии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления объявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, поступило из Швейцарии с польских IP-адресов.

По словам президента, сообщение о минировании поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. А белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами.

"В это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС - не ХАМАС - это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение", - заявил Лукашенко.

Ранее директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский утверждал, что письмо с угрозами поступило от "солдат ХАМАСа". При этом в процитированном Сикорским письме были требования к Израилю прекратить огонь в секторе Газа и требования к ЕС отказаться от поддержки Израиля в этом конфликте.

"Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - цитировал сообщение Сикорский. В ХАМАСе заявили, что не имеют отношения к инциденту и не прибегают к таким методам.

По словам Лукашенко, экипаж рейса Ryanair "советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске". Лукашенко признал, что "маневр с разворотом выглядит нелогично", так как до Вильнюса было 70 км, "но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?"

Он назвал "абсолютной ложью" сообщения о том, что истребители МиГ-29 принуждали лайнер к посадке. "Задача истребителя - обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации", - цитирует президента связанный с его пресс-службой Telegram-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, самолет "развернули возле БелАЭС". "А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам" - сказал он.

Лукашенко заявил, что на борту самолета находился "террорист", о чем знали "далеко за пределами" Белоруссии. "Была бомба или нет, но если бы мне доложили о том, что в самолете террорист, я бы незамедлительно отдал приказ посадить самолет", - цитирует президента Sputnik Беларусь.

Лукашенко возмутился, что "не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты". "Слишком уж быстро "среагировали". Он назвал "очередным бредом" сообщения о том, что экипаж и пассажиры самолета удерживались в аэропорту вооруженными людьми.