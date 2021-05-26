В Техасе разрешили повсеместное ношение пистолетов без оформления разрешений

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Законодательное собрание штата Техас одобрило законопроект, который отменяет необходимость иметь специальное разрешение для ношения пистолета в общественных местах.

Как сообщает CBS News, законодатели из Техаса приняли этот документ, несмотря на активные протесты групп по контролю за ношением оружия. Сторонники законопроекта считают, что новое правило позволит жителям штата иметь больше возможностей для самообороны.

Теперь законопроект отправится на подпись губернатору штата Грэгу Эбботу. Если он его утвердит, то жители Техаса, не имеющие судимостей за связанные с насилием преступления или каких-либо специальных запретов, смогут носить с собой пистолет в общественных местах.

Аналогичные положения действуют и в некоторых других американских штатах. Национальная стрелковая ассоциация поддержала законопроект, представитель организации назвал его "самой значительной" мерой по защите прав на оружие в истории штата.

В Техасе действует одно из самых либеральных законодательств в отношении владения и обращения с оружием, лицензией на ношение пистолетов там владеют больше 1,6 млн человек.