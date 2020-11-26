В центральной части Израиля из-за сильных дождей начались наводнения

Мощные ливни и сильный ветер привели к наводнениям в городах Герцлия и Бней-Брак в центральной части Израиля, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету Jerusalem Post. По прогнозам, тяжелые метеорологические условия в стране сохранятся до выходных.

В Герцлии из-за дождей пришлось закрыть железнодорожную станцию, некоторые дороги тоже заблокированы. С наводнениями пытаются справиться экстренные службы. Уровень воды в озере Кинерет поднялся на 2,5 см за ночь.

Нескольким людям понадобилась медицинская помощь. Ночью с переохлаждением госпитализировали 95-летнего мужчину. Еще один мужчина в возрасте 37 лет попал в больницу после того, как его унесло сильным течением.

Армия обороны Израиля сообщила, что несколько военных объектов оказались затронуты наводнением, пишет The Times of Israel.

Полиция просит водителей избегать затопленных дорого и воспользоваться альтернативными маршрутами.