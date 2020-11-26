Десятки православных и католических священников, писатели, музыканты и другие деятели подписали открытое письмо против жестокости силовиков в Белоруссии и давления на священнослужителей, публично осуждающих насилие. Среди подписавшихся - музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Евгений "Ай-яй-яй" Федоров, художники из сообщества "Митьки", писатели Александр Архангельский и Денис Драгунский, правозащитница Зоя Светова, журналист Юрий Рост, благотворитель Нюта Федермессер.

"Мы выражаем нашу солидарность, поддержку и глубокое почтение епископам, священникам и всем христианам, которые, презирая опасность, напоминают о свободе и достоинстве человеческой личности, созданной по образу и подобию Божию. <...> Каждый, кто не пошел на сговор с совестью ради выгоды и безопасности, является для нас примером честности и мужества", - говорится в письме, которое публикует портал "Православие и мир".

В августе синод Белорусской православной церкви в своем обращении выразил надежду, что руководств республики остановит насилие, а "проявивших зверство и жестокость предаст законному cуду и осуждению". Однако этого не произошло, а градус насилия в стране только повышается, говорится в письме священников и мирян.

"Свидетельства пыток, унижений и издевательств над задержанными, которые подтверждаются фотографиями и видеозаписями, воскрешают в памяти зверства немецких оккупационных властей и палачей НКВД на вашей земле. <...> Накануне праздника Рождества Христова с особой остротой и болью мы вспоминаем историю об иудейском царе, который погубил множество молодых жизней, движимый боязнью потерять власть", - пишут составители письма.

В нем привоядтся свидетельства пыток задержанных протестующих, а также примеры давления и угроз в адрес служителей церкви, "возвышающих голос против лжи и насилия". Архиепископу Римско-Католической церкви Тадеушу Кондрусевичу запретили вернуться в Белоруссию, клирик Гомельской епархии Владимир Дробышевский получил 25 суток ареста за участие в мирной демонстрации и одиночный пикет с плакатом, на котором был сформулирован третий закон Ньютона: "на всякое действие возникает противодействие".

Иерею Гродненской епархии Александру Богдану было вынесено предупреждение за возложение цветов 13 сентября в память о погибшем директоре музея Константине Шишмакове, который отказался подписать итоговый протокол голосования, а после был найден мертвым.

А председатель синодального информационного отдела БПЦ Сергий Лепин и католический епископ Юрий Кособуцкий, осудившие разрушение народного мемориала умершему после избиения Роману Бондаренко, получили предупреждение от Генпрокуратуры за "разжигание ненависти к органам власти".

"Мы возносим молитвы о белорусской земле, в надежде на то, что больше никто не будет унижен, избит, подвернут пыткам или убит из-за своих убеждений. Мы молимся о тех, кто, исполняя приказы, имеет власть употреблять силу и оружие против протестующих. Пусть каждый, кто носит форму и оружие, сохранит совесть, честь и достоинство, ответственность перед согражданами, перед своими братьями и сестрами. Мы верим в то, что мирный диалог - это единственная альтернатива насилию", - говорится в письме священников и верующих.

Ранее Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме "бывшего президента, палача, одержимого дьяволом" Александра Лукашенко, который "совершает беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Белоруссии". В августе руководство БПЦ напомнило духовенству, что оно не должно принимать участие в политической жизни общества, "чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей".

Священники Русской православной церкви в открытом письме отметили, что, церковное сообщество, согласно Основам социальной концепции РПЦ, не может быть изолировано от участия в решении "общественно значимых задач", и не может быть лишено права давать оценку действиям властей.