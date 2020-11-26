Штаб-квартира DNV GL на берегу Осло-фьорда

Bjoertvedt / Wikipedia Одной из задач сертифицирующей компании был контроль за судами с оборудованием, обслуживающим проект. И именно эта деятельность, согласно разъяснениям Госдепартамента США, может подпасть под санкции, предусмотренные недавно принятым Конгрессом Актом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA)

teamtime / DepositPhotos

Сертификационная компания DNV GL в Норвегии перестала обслуживать проект строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря из-за угрозы санкций США. Об этом в четверг со ссылкой на представителей компании сообщили агентства "Интерфакс" и РИА "Новости".

DNV GL была привлечена компанией-владельцем трубопровода для проверки его безопасности и технической целостности. После завершения строительства DNV GL должна была выдать сертификат соответствия. Одной из задач сертифицирующей компании был контроль за судами с оборудованием, обслуживающим проект. И именно эта деятельность, согласно разъяснениям Госдепартамента США, может подпасть под санкции, предусмотренные недавно принятым Конгрессом Актом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). "Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие" закона, заявили в компании.

Согласно американскому закону, под санкции могут подпасть компании, предоставляющие различные услуги судам, прокладывающим газопровод. Сейчас работы по укладке труб приостановлены, и санкции пока не вводились - однако сама их угроза ставит под сомнение завершение проекта. "Северный поток-2" может нанять любую другую сертификационную компанию, но ей тоже будут грозить санкции, передает радио "Свобода".

В Nord Stream 2 AG "Интерфаксу" в связи со сложившейся ситуацией заявили, что "не могут раскрывать или комментировать коммерческую информацию". "Защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия", - добавили в проектной компании.

В Nord Stream 2 AG в качестве примера привели выдержку из письма председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен шести депутатам Европарламента из Германии и Австрии, подтверждающее, что ЕС считает санкции США против "Северного потока 2" неприемлемыми: "Комиссия внимательно следит за недавними законодательными инициативами США по введению санкций, препятствующих завершению проекта газопровода "Северный поток 2". Комиссия выступает категорически против односторонних санкций, нацеленных на европейские компании, законно осуществляющие свою деятельность (...). Такие меры неприемлемы и противоречат международному праву".

Строительство газопровода "Северный поток 2" было приостановлено почти год назад - после того, как США предусмотрели возможность санкций против судов, укладывающих трубы. Швейцарский подрядчик Allseas немедленно свернул работы на проекте, который был готов на 94%. "Газпром" и его европейские партнеры продолжают заявлять, что газопровод будет достроен. Однако сроки возобновления работ пока не ясны.

США выступают против достройки "Северного потока-2", считая, что проект увеличит зависимость Европы от российского газа, что создаст политические риски. Такого же мнения придерживаются Украина и ряд стран ЕС.