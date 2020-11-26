16 октября иммигрант из России - 18-летний чеченец, уроженец Москвы Абдулах Анзоров убил и обезглавил учителя истории, географии и гражданского общества Самюэля Пати

LCI За несколько дней до гибели учитель демонстрировал ученикам карикатуры с пророком Мухаммедом из журнала Charlie Hebdo в рамках курса о свободе слова

Silanoc / Wikimedia Commons

Четырем школьникам предъявили обвинения в рамках расследования убийства в Париже школьного учителя Самюэля Пати, показавшего детям карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщает телеканал BFMTV.

ТАСС со ссылкой на AFP уточняет, что троих арестованных обвиняют в "соучастии в террористическом убийстве", подозревая в том, что они помогли террористу идентифицировать учителя, когда тот покидал колледж. Обвинения в ложном доносе предъявлены дочери Брахима Шнины, распространившего видеоролик с критикой в адрес преподавателя. Шнина также является фигурантом расследования.

Полиция задержала четырех подростков 23 и 24 ноября. По данным источника агентства в суде, они оставлены на свободе под судебным надзором после предъявления обвинений. Таким образом, общее число лиц, привлеченных к уголовной ответственности по делу об убийстве учителя, возросло до 14.

22 октября следствие выдвинуло обвинение семерым людям за соучастие в убийстве в связи с террористической деятельностью. Двое обвиняемых - несовершеннолетние. 6 ноября обвинения выдвинули против . Ими оказались двух 18-летних юношей и 17-летней девушки.

Как сообщалось ранее, убийца Пати, 18-летний чеченец Абдулах Анзоров подкупил учащихся, чтобы выяснить информацию о Пати. Он пришел к зданию средней школы, где преподавал педагог, и стал раздавать учащимся "сотни евро" в обмен на информацию. Каким образом в руках 18-летнего юноши оказалась такая сумма, пока неизвестно.

Следователи выяснили, что деньги попали к 15-летнему школьнику, который в данный момент находится под стражей. Именно он указал преступнику на выходившего из школы 47-летнего Пати, который показывал ученикам карикатуры с изображением пророка Мухаммеда. При этом, как писала газета, пока ничто не позволяет сказать, что указавший на учителя школьник мог предположить, какой оборот примут события.